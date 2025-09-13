SERIE C: i risultati del sabato. Casarano, decisivo Chiricò. Benevento travolgente a Siracusa

In attesa delle gare in programma domenica e lunedì, valevoli per la quarta giornata del girone C di Serie C, riepiloghiamo i risultati maturati sui campi venerdì e riportiamo quelli del sabato calcistico. A Picerno passa il Casarano 2-1 grazie ad una doppietta rifilata dall’ex attaccante del Catania Chiricò nella prima mezz’ora di gioco, nel finale accorcia le distanze Santarcangelo. Sorride il Benevento, travolgente a Siracusa: il 3-0 degli stregoni porta la firma di Salvemini e Manconi (doppietta). Benevento attualmente a parità di punteggio col Catania a quota 9 punti.

RISULTATI VENERDI’ 12 SETTEMBRE E SABATO 13 SETTEMBRE

AZ Picerno 1-2 Casarano

16′ Chiricò (C), 27′ Chiricò (C), 88′ Santarcangelo (P)

Foggia 1-1 Latina

38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)

Monopoli 2-0 Audace Cerignola

19′ Visentin (aut.), 65′ Fall

Potenza 3-3 Crotone

21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)

Siracusa 0-3 Benevento

46′ Salvemini, 68′ Manconi, 72′ Manconi

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Atalanta U23 – Team Altamura (15.00)

Cosenza – Catania (15.00)

Trapani – Casertana (17.30)

Salernitana – Sorrento (20.30)

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Cavese – Giugliano (20.30)

CLASSIFICA

1.Catania 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11, gare giocate 3

2.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4

3.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

4.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4

5.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 3

6.Salernitana 6 punti : gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2, gare giocate 2

7.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

8.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

9.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

10.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

11.Giugliano 4 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 3

12.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

13.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

14.Atalanta U23 3 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 2

15.Team Altamura 3 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 3

16.Cosenza 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1, gare giocate 3

17.Cavese 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3

18.Sorrento 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3

19.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4

20.*Trapani -1 punti : gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7, gare giocate 3

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

