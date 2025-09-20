SERIE C: i risultati del sabato. Vincono Crotone e Monopoli, pari a Cerignola e Caserta

Cinque partite in programma sabato 20 settembre per la quinta giornata del girone C di Serie C. Squadre scese in campo tutte alle 17:30. Il Crotone riesce ad avere la meglio sul Siracusa trovando la vittoria nel quarto d’ora finale. Colpo esterno del Monopoli a Latina, il Cosenza porta via un punto dalla trasferta di Caserta rispondendo con Garritano al momentaneo vantaggio di Kallon. Pari a reti bianche nel derby Cerignola-Foggia. Riportiamo di seguito i risultati ed i marcatori dei rispettivi incontri, pubblicando anche la classifica aggiornata in attesa delle gare domenicali che archivieranno il turno:
RISULTATI
Audace Cerignola 0-0 Foggia
Casertana 1-1 Cosenza
35′ Kallon (CA), 61′ Garritano (CO)
Catania 0-0 Sorrento
Crotone 2-0 Siracusa
76′ Cargnelutti, 83′ Gomez
Latina 0-1 Monopoli
87′ Tirelli
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Casarano – Cavese (15.00)
Team Altamura – Trapani (15.00)
Benevento – Atalanta U23 (17.00)
Giugliano – Salernitana (17.30)
Potenza – AZ Picerno (17.30)
CLASSIFICA
1.Salernitana 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 2, diff. reti +4, gare giocate 4
2.Catania 10 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 5
3.Monopoli 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 5
4.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4
5.Crotone 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 5, diff. reti +5, gare giocate 5
6.Casertana 7 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 5
7.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4
8.Cosenza 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 6, diff. reti +2, gare giocate 5
9.Audace Cerignola 6 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 5
10.Giugliano 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
11.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4
12.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
13.Foggia 5 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 5
14.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 5
15.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4
16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 4, diff. reti +2, gare giocate 4
17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4
18.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 5, diff. reti -2, gare giocate 4
19.Sorrento 2 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 5
20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 11, diff. reti -9, gare giocate 5
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***