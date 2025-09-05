SERIE C – Iervolino (Pres. Salernitana): “Faggiano, voto alto. Lotteremo con Benevento, Catania e Crotone”

Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, commenta il mercato condotto dal neo direttore sportivo granata Daniele Faggiano con uno sguardo rivolto al coefficiente di difficoltà del campionato di Serie C, girone C. Queste le sue parole ai microfoni del Corriere dello Sport:

“I complimenti vanno al direttore Faggiano, al presidente Milan e all’ad Pagano. Hanno ristabilito un clima di coesione, spirito di appartenenza e serenità per procedere con un programma che possa riportare quanto prima la Salernitana in B. Siamo soddisfatti perché gli obiettivi del direttore Faggiano sono stati tutti raggiunti. Poi il campo sarà il vero giudice. Abbiamo vinto due gare, non dobbiamo caricarci di entusiasmo ma dobbiamo essere anche consapevoli di dover puntare alla vetta con convinzione e responsabilità. Che voto do a Faggiano? Alto, direi otto. Potrei darglielo ancora più alto, ma voglio aspettare la fine del campionato. Ha avuto un grande impatto. Quando ci siamo incontrati mi ha detto esattamente quello che sarebbe successo. Ed è accaduto proprio questo. Cosa mi aspetto dal campionato? Sarà un torneo difficile. Sicuramente saremo una squadra di vertice, ma Benevento, Catania e Crotone sono forti. Sono le squadre con cui, credo, lotteremo al fotofinish”.

