venerdì, 5 Settembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Iervolino (Pres. Salernitana): "Faggiano, voto alto. Lotteremo con Benevento,...
IntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Iervolino (Pres. Salernitana): “Faggiano, voto alto. Lotteremo con Benevento, Catania e Crotone”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Corriere dello Sport

Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, commenta il mercato condotto dal neo direttore sportivo granata Daniele Faggiano con uno sguardo rivolto al coefficiente di difficoltà del campionato di Serie C, girone C. Queste le sue parole ai microfoni del Corriere dello Sport:

“I complimenti vanno al direttore Faggiano, al presidente Milan e all’ad Pagano. Hanno ristabilito un clima di coesione, spirito di appartenenza e serenità per procedere con un programma che possa riportare quanto prima la Salernitana in B. Siamo soddisfatti perché gli obiettivi del direttore Faggiano sono stati tutti raggiunti. Poi il campo sarà il vero giudice. Abbiamo vinto due gare, non dobbiamo caricarci di entusiasmo ma dobbiamo essere anche consapevoli di dover puntare alla vetta con convinzione e responsabilità. Che voto do a Faggiano? Alto, direi otto. Potrei darglielo ancora più alto, ma voglio aspettare la fine del campionato. Ha avuto un grande impatto. Quando ci siamo incontrati mi ha detto esattamente quello che sarebbe successo. Ed è accaduto proprio questo. Cosa mi aspetto dal campionato? Sarà un torneo difficile. Sicuramente saremo una squadra di vertice, ma Benevento, Catania e Crotone sono forti. Sono le squadre con cui, credo, lotteremo al fotofinish”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “Caturano? Chi non vuole restare va lasciato andare…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web