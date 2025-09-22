lunedì, 22 Settembre 2025
SERIE C – la ricetta di Raffaele (all. Salernitana) per vincere il campionato: “Non sentirti bravo, agonismo, umiltà e concentrazione”

La Salernitana, diretta rivale del Catania ai piedi alti della classifica del girone C di Serie C, è l’unica squadra in questa categoria ad avere collezionato finora cinque vittorie su cinque. L’allenatore granata ed ex Catania Giuseppe Raffaele però sottolinea come la strada sia ancora molto lunga e piena d’insidie. Queste le sue parole in sala stampa: “I ragazzi dal primo giorno di ritiro danno il massimo, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Cresciamo sul piano del gioco, della qualità e dello spirito di squadra. Dobbiamo migliorare qualcosina sotto il profilo difensivo. Staff, calciatori, dirigenti e tifosi dobbiamo essere pronti al massimo ma umili ancora di più, perchè questa categoria non ti perdona niente. Non sentendoti bravo, altrimenti non arrivi. Oggi è tutto bello ma dobbiamo essere maturi nel capire che la strada è lunga. Questo è un campionato che vuole agonismo, se non vai forte e non sei concentrato anche squadre come Sorrento e Giugliano hanno giocatori che ti mettono in difficoltà. Piedi per terra e spirito agonistico importante, sempre”.

