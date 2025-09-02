SERIE C: le ufficialità di fine mercato nel girone C

Riportiamo i movimenti che sono stati formalizzati nelle ore conclusive della sessione estiva del calciomercato per quanto riguarda il girone C di Serie C:

Il Catania comunica l’acquisizione del cartellino dell’attaccante Simone Leonardi (2005) a titolo definitivo dalla Sampdoria, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Il giocatore viene contestualmente ceduto in prestito alla Ternana. Risoluzione consensuale, inoltre, con il centrocampista Diego Peralta (1996) e cessione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo Marco Chiarella (2002) alla Recanatese, a titolo definitivo del difensore Tommaso Silvestri (1991) alla Triestina. Rinforzo a centrocampo per il Siracusa, che ingaggia Giulio Frisenna (2002) in prestito dal Catania, e in difesa con l’arrivo del terzino Damiano Cancellieri (2001) dall’Avellino. L’Atalanta cede a titolo temporaneo l’attaccante Tommaso De Nipoti (2002) al CD Castellon, il difensore Tommaso Del Lungo (2003) alla Virtus Entella, il centrocampista Federico Zuccon (2003) alla Juve Stabia ed il difensore Giorgio Cittadini (2002) al Frosinone.

Lascia Potenza, a titolo definitivo, il centrocampista di 24 anni Riccardo Burgio, direzione Bari ed in prestito il mediano di 21 anni Lorenzo Ferro alla Recanatese. Sempre il Potenza per il dopo-Caturano acquista dal Monopoli l’attaccante classe ’98 Nicolò Bruschi fino al 2027 e preleva in prestito dalla Cremonese l’esterno di difesa Yuri Rocchetti (2003). Il Foggia acquisisce in prestito dal Genoa l’attaccante Daniel Fossati (2003), dal Modena il centrocampista 20enne Marco Oliva (titolo temporaneo) e l’esterno sinistro classe 2005 Edoardo Olivieri (titolo temporaneo), cedendo l’intera proprietà del cartellino del centrocampista 27enne Simone Tascone al Guidonia Montecelio ed in prestito al Manfredonia Mario Scoccola, esterno offensivo classe 2007.

Colpo in attacco per il Latina, che perfeziona l’acquisto a titolo oneroso della punta Giacomo Parigi (1996) dal Rimini e risolve consensualmente il contratto con l’esperto attaccante Riccardo Improta (1993), prelevando in prestito dall’Union Brescia il centrocampista classe 1999 Denis Hergheligiu. Risoluzione anche per l’esterno classe 2004 Sasha Mancini con la Casertana, che trasferisce inoltre in prestito l’attaccante Mirko Carretta (1990) alla Virtus Francavilla. Il Giugliano accoglie dall’Arezzo il difensore Dario Del Fabro (1995), cedendo invece il cartellino dell’attaccante Andrea De Paoli (1999) all’Albinoleffe.

La Salernitana ingaggia a titolo definitivo dall’Avellino il difensore Paolo Frascatore (1992), in prestito l’attaccante Andrea Ferraris (2003) dal Pescara, cede Franco Daryl Tongya (2002) al Genclerbirligi, al Basilea il difensore centrale Flavius Daniliuc (2001), al Giulianova il difensore Joshua Vuillermoz (2007), ratifica l’intesa con il Milan per l’ingaggio a titolo definitivo del laterale destro classe 2003 Ettore Quirini, rinforza il centrocampo con Mattia Tascone (2000), che giunge a titolo definitivo dall’Audace Cerignola firmando un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, e risolve il contratto con i centrocampisti Giulio Maggiore (1998), che si accasa al Bari, e Mateusz Łęgowski (2003).

Giuseppe Marrone, difensore classe 2005, risolve il contratto con il Benevento. Idem il portiere Igor Lucatelli (2003), diretto a Paternò. Sempre il Benevento definisce la cessione del difensore classe 1991 Biagio Meccariello alla Ternana (definitivo) e mette a segno un doppio colpo in avanti: dal Crotone ecco Raffaele Cantisani (2004) e Marco Tumminello (1998), cedendo ai calabresi in prestito la punta Mario Perlingieri (2005) e, a titolo definitivo, il difensore Filippo Berra (1995). Il Crotone cede temporaneamente al Campobasso il difensore Nicolò Armini (2001) ed il portiere Francesco D’Alterio (2002) alla Ternana (definitivo), assicurandosi in prestito dal Monopoli le prestazioni sportive del centrocampista Simone Calvano, 32 anni compiuti a luglio. Monopoli che, poi, risolve consensualmente il contratto con il centrocampista Danilo Bulevardi (1995) e cede l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla (1998) al Foggia.

Il Trapani acquisisce il diritto alle prestazioni sportive di Andrei Motoc, difensore moldavo classe 2001 provenienza Virtus Entella. L’Audace Cerignola potenza il reparto avanzato con l’ingaggio dal Pineto di Diego Gambale (1998). Cessione per il Cosenza: il centrocampista napoletano classe ’96 Mario Gargiulo va a titolo definitivo al Campobasso. Sempre il Cosenza acquista il mediano Christian Langella (2000) dal Rimini, firmando un biennale. Il Sorrento formalizza gli arrivi in prestito degli attaccanti Claudio Santini (1992) e Antonio Sabbatani (2002): il primo arriva dall’Union Brescia, il secondo dall’Audace Cerignola (diritto di riscatto). Leonardo Ubaldi, punta di 26 anni, si trasferisce dal Rimini alla Cavese a titolo definitivo.

(articolo in aggiornamento)

