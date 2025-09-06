sabato, 6 Settembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Lopez: "Salernitana? Come nomi Catania e Benevento un gradino...
IntervisteLega Pro

SERIE C – Lopez: “Salernitana? Come nomi Catania e Benevento un gradino sopra”

Redazione
By Redazione
0
0

Così Walter Lopez, ex difensore della Salernitana, intervenuto a ‘TuttoSalernitana’, trasmissione in onda su SeiTv: “Per vincere in C servono giocatori di categoria e affamati di vittoria. Come nomi Catania e Benevento sono un gradino sopra ma Faggiano è un vecchio lupo e darà fastidio fino alla fine. Lo hanno fatto lavorare tanto. Conosco Varone che è un giocatore di categoria, anche Donnarumma può dare esperienza. Il gruppo però è molto importante, soprattutto in una piazza calda. La Salernitana parte un po’ dietro a Catania e Benevento ma se la giocherà per vincere”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: non solo Jimenez, dialogo aperto con Dini per il prolungamento del contratto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web