SERIE C – Lopez: “Salernitana? Come nomi Catania e Benevento un gradino sopra”

Così Walter Lopez, ex difensore della Salernitana, intervenuto a ‘TuttoSalernitana’, trasmissione in onda su SeiTv: “Per vincere in C servono giocatori di categoria e affamati di vittoria. Come nomi Catania e Benevento sono un gradino sopra ma Faggiano è un vecchio lupo e darà fastidio fino alla fine. Lo hanno fatto lavorare tanto. Conosco Varone che è un giocatore di categoria, anche Donnarumma può dare esperienza. Il gruppo però è molto importante, soprattutto in una piazza calda. La Salernitana parte un po’ dietro a Catania e Benevento ma se la giocherà per vincere”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***