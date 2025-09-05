SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “Caturano? Chi non vuole restare va lasciato andare…”

Il presidente del Potenza Donato Macchia torna a parlare della cessione al Catania del bomber Salvatore Caturano, nel corso dell’evento ‘Tu sei l’unica’ che ha visto la presenza della squadra rossoblu nel centro storico del capoluogo. Queste le sue parole evidenziate da tuttopotenza.com: “Qualcuno, nei giorni scorsi, ha scritto che il presidente sta smantellando il progetto tecnico, ma non è stato così. Caturano? Quando un calciatore vuole andare via, va lasciato andare via. A gennaio avevamo prolungato il contratto, auguriamo a Sasà buona fortuna”.

