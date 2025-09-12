venerdì, 12 Settembre 2025
SERIE C – Orsato: “Straordinari i primi risultati del Football Video Support”

Daniele Orsato, designatore degli arbitri di Serie C, fa un primo bilancio del Football Video Support dal palco dell’evento organizzato dalla Lega Pro nella sede di Sky. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“I risultati sono straordinari, il Football Video Support non cancellerà gli errori ma cercherà di aiutare l’arbitro a sbagliare meno. Se l’arbitro sbaglierà meno, gli allenatori faranno meno richieste. Io mi ero augurato che gli allenatori aiutassero gli arbitri e sta succedendo. In carriera io mi sono divertito di più in Serie C, perché si decideva in campo, ma si sbagliava anche tanto. Il senso del FVS è di collaborazione, poi succede che le statistiche elaborate ogni martedì mattina dimostrino che, nella prima giornata di campionato, il recupero minimo è stato di cinque minuti a partita. Nelle giornate successive stiamo recuperando, perché perdevamo molto tempo a controllare le reti. Dobbiamo pensare che sono ragazzi giovani che stanno affrontando un esperimento grandioso. Dobbiamo sempre migliorare: abbiamo commesso errori evitabili, e devo portare i miei arbitri a essere preparati e pronti a decidere in campo in maniera corretta. Però vi posso assicurare che è tanta roba poter non incidere sul risultato per un errore dell’arbitro”.

