mercoledì, 17 Settembre 2025
HomeCatania NewsSERIE C - Pagliari: "Toscano saprà fare tesoro della sconfitta di Cosenza"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Pagliari: “Toscano saprà fare tesoro della sconfitta di Cosenza”

Redazione
By Redazione
0
79
foto Quotidiano Sportivo

Giovanni Pagliari, allenatore esperto che ha guidato in passato formazioni come Trapani, Perugia, Monza e Ancona, ai microfoni di TMW Radio non fa drammi dopo la pesante sconfitta del Catania a Cosenza, parlando così della squadra rossazzurra: “Il Catania è stato fortunato domenica che ha preso quattro pere, perchè sembrava veramente che avesse vinto il campionato ed invece Mimmo Toscano che è un grandissimo allenatore per queste categorie e saprà far tesoro della sconfitta maturata in Calabria. A volte una sconfitta è molto più salutare di tante vittorie, il calcio ti fa pensare di essere un fenomeno alla terza domenica, ma questo bagno d’umiltà sono convinto che sarà positivo ed importante per il Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Pagni: “Catania e Salernitana con la spada di Damocle di vincere e ammazzare il campionato…”
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, torna con i piedi per terra. Vedere Lunetta titolare non sarebbe male”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web