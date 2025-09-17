SERIE C – Pagliari: “Toscano saprà fare tesoro della sconfitta di Cosenza”

Giovanni Pagliari, allenatore esperto che ha guidato in passato formazioni come Trapani, Perugia, Monza e Ancona, ai microfoni di TMW Radio non fa drammi dopo la pesante sconfitta del Catania a Cosenza, parlando così della squadra rossazzurra: “Il Catania è stato fortunato domenica che ha preso quattro pere, perchè sembrava veramente che avesse vinto il campionato ed invece Mimmo Toscano che è un grandissimo allenatore per queste categorie e saprà far tesoro della sconfitta maturata in Calabria. A volte una sconfitta è molto più salutare di tante vittorie, il calcio ti fa pensare di essere un fenomeno alla terza domenica, ma questo bagno d’umiltà sono convinto che sarà positivo ed importante per il Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***