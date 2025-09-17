SERIE C – Pagni: “Catania e Salernitana con la spada di Damocle di vincere e ammazzare il campionato…”

Il Direttore Sportivo Danilo Pagni, che raggiunse il punto più alto della carriera quando, nella stagione 2017-2018, diventò collaboratore dell’area tecnica del Milan, ai microfoni di TMW Radio parla delle società più ambiziose nel girone C di Serie C:

“Girone C il più difficile dei tre? Non ci credo, io ho fatto tutti i gironi, sono luoghi comuni. Poi i play-off, anche se sono le lotterie, lo dimostrano, che una squadra del girone C può perdere con quella del girone A. In campo ci vanno gli equilibri e i giocatori forti complementari tra di loro e il pizzico di fortuna. Per me un girone vale l’altro, va tutto contestualizzato. Per me, nel girone C, le squadre che possono puntare alla promozione diretta sono solo tre, almeno economicamente parlando. Poi magari verremo smentiti da un’altra squadra, ma la Salernitana, il Catania e il Benevento non hanno badato a spesa”.

“Una volta, quando si vinceva la C2 e la C1, che erano campionati fino a 7-8 anni fa di altissimo livello, quando per esempio andavi su un giocatore molto richiesto, c’erano almeno 6-7 squadre a girone. Adesso sono le tre, che fanno da asso pigliatutto e chi è più bravo e fortunato vince. Devo lanciare una freccia, a favore del Benevento. Perché il Benevento, a differenza della Salernitana e a differenza del Catania, gioca con un 2006, con un 2005, con un 2004, con un 2003. Auteri sta facendo un grande lavoro. L’anno scorso ha giocato con un 2007 in porta, che adesso è andato all’Udinese. Diciamo che Catania e Salernitana hanno la spada di Damocle di vincere e di ammazzare il campionato. Ma si autocandidano, perché sono le piazze, gli investimenti che fanno, ma non è un mercato dove loro devono combattere con chissà chi. La fotografia economica del campionato di Lega Pro dice che 2-3 squadre fanno l’asso pigliatutto e le altre saranno delle sorprese”.

“Il Trapani? E’ partito alla grandissima. Ha affidato la gestione di nuovo ad Aronica, che è un’emergente, conosce l’ambiente, ha trovato un equilibrio col presidente. Mai dire mai, però non so se abbiano risolto i problemi societari, economici. Però il Trapani a me è una società simpatica, una piazza simpatica ed è una buona squadra. Potrebbe essere la sorpresa, come il Cerignola, anche se a Maiuri hanno smontato tutta la squadra rispetto all’anno scorso. Maiuri è un ottimo allenatore della categoria, però da qui a dire che il Cerignola o il Trapani potranno battere le prime tre ce ne passa”.

“Attenzione al Cosenza, perché non lo stiamo nominando però ha battuto il Catania con merito, ha un ottimo allenatore, ma attenzione, c’è disaffezione, perché purtroppo la proprietà ha creato questo malcontento. Hanno fatto tutto il contrario di tutto per allontanare la gente. Però la squadra ha 6-7 della B, e mi sembra che abbia un allenatore abbastanza smart, pragmatico, ma smart. Quindi attenzione, il Catania veniva da tre partite straordinarie, è andato a Cosenza e ha preso una batosta molto, molto meritata. Quindi attenzione al Cosenza”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***