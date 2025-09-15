SERIE C: pari Giugliano, in gol anche l’ex Catania Zammarini. Come cambia la classifica

Il posticipo Cavese-Giugliano si conclude in parità. Gli aquilotti, avanti di due reti, non riescono ad aggiudicarsi il derby campano allo stadio “Simonetta Lamberti”. Pronti, via e Amerighi porta in vantaggio la Cavese; al 54′ Orlando trasforma il calcio di rigore che vale il raddoppio, nove minuti più tardi l’ex centrocampista del Catania Zammarini (tra i protagonisti dell’incontro) accorcia le distanze e, al minuto 80, Nepi fissa il 2-2. Riepiloghiamo tutti i risultati e la classifica aggiornata, a conclusione delle partite valevoli per la quarta giornata del girone C di Serie C:

RISULTATI

Atalanta U23 0-0 Team Altamura

AZ Picerno 1-2 Casarano

16′ Chiricò (C), 27′ Chiricò (C), 88′ Santarcangelo (P)

Cavese 2-2 Giugliano

1′ Amerighi (C), 54′ Orlando rig. (C), 63′ Zammarini (G), 80′ Nepi (G)

Cosenza 4-1 Catania

6′ Ricciardi (CO), 51′ Florenzi (CO), 69′ Lunetta (CA), 78′ Kouan (CO), 90’+4 Langella (CO)

Foggia 1-1 Latina

38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)

Monopoli 2-0 Audace Cerignola

19′ Visentin (aut.), 65′ Fall

Potenza 3-3 Crotone

21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)

Salernitana 2-1 Sorrento

9′ Sabbatani (SO), 71′ Inglese (SA), 79′ Capomaggio (SA)

Siracusa 0-3 Benevento

46′ Salvemini, 68′ Manconi, 72′ Manconi

Trapani 2-0 Casertana

68′ Grandolfo, 72′ Ciotti

CLASSIFICA

1.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4

2.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4

3.Salernitana 9 punti : gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3, gare giocate 3

4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4

6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

7.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

8.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

9.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

10.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

11.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4

12.Giugliano 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

13.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4

15.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 3

17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4

18.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 5, diff. reti -2, gare giocate 4

19.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4

20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

