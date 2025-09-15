SERIE C: pari Giugliano, in gol anche l’ex Catania Zammarini. Come cambia la classifica

Il posticipo Cavese-Giugliano si conclude in parità. Gli aquilotti, avanti di due reti, non riescono ad aggiudicarsi il derby campano allo stadio “Simonetta Lamberti”. Pronti, via e Amerighi porta in vantaggio la Cavese; al 54′ Orlando trasforma il calcio di rigore che vale il raddoppio, nove minuti più tardi l’ex centrocampista del Catania Zammarini (tra i protagonisti dell’incontro) accorcia le distanze e, al minuto 80, Nepi fissa il 2-2. Riepiloghiamo tutti i risultati e la classifica aggiornata, a conclusione delle partite valevoli per la quarta giornata del girone C di Serie C:
RISULTATI
Atalanta U23 0-0 Team Altamura
AZ Picerno 1-2 Casarano
16′ Chiricò (C), 27′ Chiricò (C), 88′ Santarcangelo (P)
Cavese 2-2 Giugliano
1′ Amerighi (C), 54′ Orlando rig. (C), 63′ Zammarini (G), 80′ Nepi (G)
Cosenza 4-1 Catania
6′ Ricciardi (CO), 51′ Florenzi (CO), 69′ Lunetta (CA), 78′ Kouan (CO), 90’+4 Langella (CO)
Foggia 1-1 Latina
38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)
Monopoli 2-0 Audace Cerignola
19′ Visentin (aut.), 65′ Fall
Potenza 3-3 Crotone
21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)
Salernitana 2-1 Sorrento
9′ Sabbatani (SO), 71′ Inglese (SA), 79′ Capomaggio (SA)
Siracusa 0-3 Benevento
46′ Salvemini, 68′ Manconi, 72′ Manconi
Trapani 2-0 Casertana
68′ Grandolfo, 72′ Ciotti
CLASSIFICA
1.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4
2.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4
3.Salernitana 9 punti : gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3, gare giocate 3
4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4
5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4
6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
7.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4
8.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4
9.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
10.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4
11.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4
12.Giugliano 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
13.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4
14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4
15.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4
16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 3
17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4
18.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 5, diff. reti -2, gare giocate 4
19.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4
20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
