SERIE C – Petrone: “Al Catania farà bene la sconfitta di Cosenza”

Mario Petrone, che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, ai microfoni di TMW Radio si sofferma sul Catania e la competizione che riguarda le posizioni di vertice del girone C di Serie C:

“Il Trapani bisognerà vederlo nel momento in cui si troverà a ridosso del quartetto di testa. Ha potenzialità e cambiato mentalità, la penalizzazione in classifica dà motivazione e spirito d’orgoglio in più. Non mi meraviglia la positività del momento del Trapani, squadra di qualità. Il Benevento mi sta piacendo molto perchè ha incontrato 2-3 squadre importanti portando a casa risultati positivi, la Salernitana è partita bene dopo la retrocessione. Penso che la promozione diretta si deciderà tra Catania, Benevento e Salernitana. E’ presto per dirlo ma hanno davvero i numeri per poterlo fare. Sono d’accordo con Mimmo Toscano nella misura in cui un bagno d’umiltà dopo Cosenza serve per fare calare immediatamente il Catania nella realtà della Lega Pro, in un girone sud che è difficilissimo. Serve per fare ritrovare la concentrazione giusta, ritengo che alla lunga possa far bene al Catania. Sarà un bel girone, con tante partite da vedere perchè sul piano qualitativo è molto alto rispetto agli altri due”.

