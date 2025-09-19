sabato, 20 Settembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriSERIE C - Petrone: "Al Catania farà bene la sconfitta di Cosenza"
Ex RossoazzurriIntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Petrone: “Al Catania farà bene la sconfitta di Cosenza”

Redazione
By Redazione
0
187
Mario Petrone

Mario Petrone, che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, ai microfoni di TMW Radio si sofferma sul Catania e la competizione che riguarda le posizioni di vertice del girone C di Serie C:

“Il Trapani bisognerà vederlo nel momento in cui si troverà a ridosso del quartetto di testa. Ha potenzialità e cambiato mentalità, la penalizzazione in classifica dà motivazione e spirito d’orgoglio in più. Non mi meraviglia la positività del momento del Trapani, squadra di qualità. Il Benevento mi sta piacendo molto perchè ha incontrato 2-3 squadre importanti portando a casa risultati positivi, la Salernitana è partita bene dopo la retrocessione. Penso che la promozione diretta si deciderà tra Catania, Benevento e Salernitana. E’ presto per dirlo ma hanno davvero i numeri per poterlo fare. Sono d’accordo con Mimmo Toscano nella misura in cui un bagno d’umiltà dopo Cosenza serve per fare calare immediatamente il Catania nella realtà della Lega Pro, in un girone sud che è difficilissimo. Serve per fare ritrovare la concentrazione giusta, ritengo che alla lunga possa far bene al Catania. Sarà un bel girone, con tante partite da vedere perchè sul piano qualitativo è molto alto rispetto agli altri due”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DI SOMMA (Sorrento): “A Catania per riprenderci quello che abbiamo lasciato a Salerno”
Articolo successivo
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Sorrento, sostituisciti a Toscano
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web