SERIE C: posticipi, derby al Sorrento e vittoria Picerno. Come cambia la classifica del girone C

Va in archivio la settima giornata del girone C di Serie C con la disputa dei posticipi del lunedì sera. Nel primo caso l’AZ Picerno è riuscito a piegare la resistenza del Foggia: dopo il vantaggio messo a segno da Esposito al minuto 20, pari rossonero di Oliva al 56′ e nuovo vantaggio lucano con Energe. Il derby campano tra Giugliano e Sorrento, invece, se lo è aggiudicato la formazione ospite trovando il gol ad un quarto d’ora dal 90′ con Cuccurullo. Riepiloghiamo di seguito tutti i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Audace Cerignola 0-0 Catania

AZ Picerno 2-1 Foggia

20′ Esposito (P), 56′ Oliva (F), 79′ Energe (P)

Benevento 2-0 Trapani

10′ Manconi, 40′ Pierozzi

Casarano 2-2 Salernitana

10′ Ferrari (S), 31′ Malcore (C), 48′ Millico (C), 90’+5 Quirini (S)

Crotone 0-1 Casertana

64′ Proia

Giugliano 0-1 Sorrento

75′ Cuccurullo

Latina 0-0 Team Altamura

Monopoli 0-2 Cavese

40′ Macchi, 47′ Sorrentino

Potenza 1-0 Atalanta U23

27′ Castorani

Siracusa 0-1 Cosenza

20′ Mazzocchi

CLASSIFICA

1.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

2.Salernitana 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 8, diff. reti +4, gare giocate 7

3.Cosenza 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 7, diff. reti +6, gare giocate 7

4.Casarano 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 7

5.Catania 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

6.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 9, diff. reti +1, gare giocate 7

7.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 7

8.Potenza 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 10, diff. reti +2, gare giocate 7

9.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 7

10.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 7

11.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 7

12.Latina 8 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

13.Team Altamura 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

14.Foggia 6 punti : gol fatti 4, gol subiti 11, diff. reti -7, gare giocate 7

15.Sorrento 6 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 7

16.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 14, diff. reti -5, gare giocate 7

17.Cavese 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

18.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 5, diff. reti +7, gare giocate 7

19.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 7

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 13, diff. reti -9, gare giocate 7

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

