SERIE C: posticipi, derby al Sorrento e vittoria Picerno. Come cambia la classifica del girone C

Va in archivio la settima giornata del girone C di Serie C con la disputa dei posticipi del lunedì sera. Nel primo caso l’AZ Picerno è riuscito a piegare la resistenza del Foggia: dopo il vantaggio messo a segno da Esposito al minuto 20, pari rossonero di Oliva al 56′ e nuovo vantaggio lucano con Energe. Il derby campano tra Giugliano e Sorrento, invece, se lo è aggiudicato la formazione ospite trovando il gol ad un quarto d’ora dal 90′ con Cuccurullo. Riepiloghiamo di seguito tutti i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Audace Cerignola 0-0 Catania
AZ Picerno 2-1 Foggia
20′ Esposito (P), 56′ Oliva (F), 79′ Energe (P)
Benevento 2-0 Trapani
10′ Manconi, 40′ Pierozzi
Casarano 2-2 Salernitana
10′ Ferrari (S), 31′ Malcore (C), 48′ Millico (C), 90’+5 Quirini (S)
Crotone 0-1 Casertana
64′ Proia
Giugliano 0-1 Sorrento
75′ Cuccurullo
Latina 0-0 Team Altamura
Monopoli 0-2 Cavese
40′ Macchi, 47′ Sorrentino
Potenza 1-0 Atalanta U23
27′ Castorani
Siracusa 0-1 Cosenza
20′ Mazzocchi
CLASSIFICA
1.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7
2.Salernitana 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 8, diff. reti +4, gare giocate 7
3.Cosenza 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 7, diff. reti +6, gare giocate 7
4.Casarano 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 7
5.Catania 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7
6.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 9, diff. reti +1, gare giocate 7
7.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 7
8.Potenza 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 10, diff. reti +2, gare giocate 7
9.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 7
10.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 7
11.AZ Picerno 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 12, diff. reti -1, gare giocate 7
12.Latina 8 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7
13.Team Altamura 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7
14.Foggia 6 punti : gol fatti 4, gol subiti 11, diff. reti -7, gare giocate 7
15.Sorrento 6 punti : gol fatti 6, gol subiti 8, diff. reti -2, gare giocate 7
16.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 14, diff. reti -5, gare giocate 7
17.Cavese 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7
18.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 5, diff. reti +7, gare giocate 7
19.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 7
20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 13, diff. reti -9, gare giocate 7
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
