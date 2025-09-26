SERIE C: protagonista contro il Catania, Galeotti migliore portiere di giornata nel girone C (TuttoC)

“Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo viene chiamato in causa in diverse occasioni e deve metterci una pezza per evitare la prima sconfitta stagionale. Su Celli, al 62′, l’intervento più difficile della serata”. Viene descritta in questi termini la brillante prestazione di Cesare Galeotti, portiere del Trapani, contro il Catania mercoledì sera al “Provinciale”. Prova importante che vale l’inserimento di Galeotti nella speciale Top 11 di TuttoC.com della sesta giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri hanno dovuto fare i conti con le parate dell’estremo difensore classe 2002, grande protagonista della serata. Nulla ha potuto in occasione della girata di Lunetta per il definitivo 1-1 del derby siciliano ma se, al termine dell’incontro, il Trapani ha evitato la prima sconfitta casalinga in campionato una grande fetta di merito va attribuita a Galeotti.

Riportiamo di seguito la Top 11 nel dettaglio, schierata secondo un 4-3-3: Galeotti; Puzone (Siracusa), Granata (AZ Picerno), Caporale (Cosenza), Groppelli (Crotone); Garritano (Cosenza), De Ciancio (Latina), Oliva (Foggia); Chiricò (Casarano), Gomez (Crotone), Salvemini (Benevento). Allenatore: Maiuri (Audace Cerignola).

