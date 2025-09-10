mercoledì, 10 Settembre 2025
SERIE C: quarta giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Da venerdì 12 a lunedì 15 settembre, squadre in campo nel girone C di Serie C per la disputa degli incontri valevoli per la quarta giornata. Tra le sfide di maggiore rilievo spiccano il derby pugliese tra Monopoli e Cerignola, il confronto che vedrà opposti Potenza e Crotone in terra lucana e la trasferta di Cosenza per il Catania. Le altre siciliane di C, Trapani e Siracusa, sfideranno rispettivamente Casertana e Benevento. Queste le partite in programma e la classifica aggiornata:

VENERDI’ 12 SETTEMBRE
Foggia – Latina (20.30)
Monopoli – Audace Cerignola (20.30)
Potenza – Crotone (20.30)
SABATO 13 SETTEMBRE
AZ Picerno – Casarano (17.30)
Siracusa – Benevento (17.30)
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Atalanta U23 – Team Altamura (15.00)
Cosenza – Catania (15.00)
Trapani – Casertana (17.30)
Salernitana – Sorrento (20.30)
LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
Cavese – Giugliano (20.30)

CLASSIFICA
1.Catania 9Gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11
2.Benevento 6 Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
3.*Salernitana 6 Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Casertana 6 Gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2
5.Audace Cerignola 5Gol fatti 5, gol subiti 3, diff. reti +2
6.AZ Picerno 5Gol fatti 6, gol subiti 5, diff. reti +1
7.Crotone 4 Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
8.Potenza 4Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
9.Giugliano 4Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
10.Monopoli 4Gol fatti 4, gol subiti 7, diff. reti -3
11.Casarano 4Gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3
12.Latina 3 – Gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6
13.Team Altamura 3Gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5
14.Foggia 3Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
15.*Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
16.Cosenza 2Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
17.Cavese 1Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.Sorrento 1Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
19.Siracusa 0Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4
20.**Trapani -1 Gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7

* una partita in meno
** 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

