SERIE C: quarta giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Da venerdì 12 a lunedì 15 settembre, squadre in campo nel girone C di Serie C per la disputa degli incontri valevoli per la quarta giornata. Tra le sfide di maggiore rilievo spiccano il derby pugliese tra Monopoli e Cerignola, il confronto che vedrà opposti Potenza e Crotone in terra lucana e la trasferta di Cosenza per il Catania. Le altre siciliane di C, Trapani e Siracusa, sfideranno rispettivamente Casertana e Benevento. Queste le partite in programma e la classifica aggiornata:

VENERDI’ 12 SETTEMBRE

Foggia – Latina (20.30)

Monopoli – Audace Cerignola (20.30)

Potenza – Crotone (20.30)

SABATO 13 SETTEMBRE

AZ Picerno – Casarano (17.30)

Siracusa – Benevento (17.30)

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Atalanta U23 – Team Altamura (15.00)

Cosenza – Catania (15.00)

Trapani – Casertana (17.30)

Salernitana – Sorrento (20.30)

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Cavese – Giugliano (20.30)

CLASSIFICA

1.Catania 9 – Gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11

2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1

3.*Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2

4.Casertana 6 – Gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2

5.Audace Cerignola 5 – Gol fatti 5, gol subiti 3, diff. reti +2

6.AZ Picerno 5 – Gol fatti 6, gol subiti 5, diff. reti +1

7.Crotone 4 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3

8.Potenza 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =

9.Giugliano 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =

10.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 7, diff. reti -3

11.Casarano 4 – Gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3

12.Latina 3 – Gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6

13.Team Altamura 3 – Gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5

14.Foggia 3 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6

15.*Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3

16.Cosenza 2 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1

17.Cavese 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2

18.Sorrento 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2

19.Siracusa 0 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4

20.**Trapani -1 – Gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7

* una partita in meno

** 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***