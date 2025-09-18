SERIE C: quinta giornata, le partite in programma. Salernitana di scena a Giugliano, Benevento in campo con l’Atalanta U23

Sabato 20 e domenica 21 settembre, squadre in campo nel girone C di Serie C per la disputa degli incontri valevoli per la quinta giornata. Il Benevento se la vedrà in casa con l’Atalanta U23, squadra di livello, reduce dalla sconfitta di misura a Salerno. Salernitana di scena a Giugliano, sarà un derby insidioso per i granata. Crotone che mira al ritorno alla vittoria contro il Siracusa, Cosenza in cerca di continuità a Caserta. Derby lucano tra Potenza e AZ Picerno. Queste le partite in programma e la classifica aggiornata:

SABATO 20 SETTEMBRE

Audace Cerignola – Foggia (17.30)

Casertana – Cosenza (17.30)

Catania – Sorrento (17.30)

Crotone – Siracusa (17.30)

Latina – Monopoli (17.30)

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Casarano – Cavese (15.00)

Team Altamura – Trapani (15.00)

Benevento – Atalanta U23 (17.00)

Giugliano – Salernitana (17.30)

Potenza – AZ Picerno (17.30)

CLASSIFICA

1.Salernitana 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 2, diff. reti +4, gare giocate 4

2.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4

3.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4

4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4

6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

7.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

8.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

9.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

10.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

11.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4

12.Giugliano 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

13.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4

15.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 4, diff. reti +2, gare giocate 4

17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4

18.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 5, diff. reti -2, gare giocate 4

19.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4

20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

