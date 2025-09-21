SERIE C: quinta giornata, risultati e classifica. Catania agganciato anche dal Casarano ed a -5 dalla Salernitana capolista. Vince il Benevento

Le gare domenicali archiviano la quinta giornata del girone C di Serie C. Salernitana che rimane in vetta, vincendo di rimonta a Giugliano per effetto delle reti di Ferraris e Ferrari in risposta al vantaggio iniziale di Nepi. Granata che si portano a +5 dal Catania, ora terzo in classifica e agganciato anche dal Casarano, che a sua volta ha travolto la Cavese. Benevento secondo, vittorioso per 2-0 ai danni dell’Atalanta U23 e trascinato dalle reti di Manconi e Salvemini. Va al Potenza il derby lucano con l’AZ Picerno, in gol Petrungaro e Siatounis. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata.

RISULTATI

Audace Cerignola 0-0 Foggia

Benevento 2-0 Atalanta U23

20′ Manconi, 54′ Salvemini

Casarano 3-0 Cavese

13′ Malcore, 77′ Zanaboni, 90′ D’Alena

Casertana 1-1 Cosenza

35′ Kallon (CA), 61′ Garritano (CO)

Catania 0-0 Sorrento

Crotone 2-0 Siracusa

76′ Cargnelutti, 83′ Gomez

Giugliano 1-2 Salernitana

5′ Nepi (G), 32′ Ferraris (S), 83′ Ferrari (S)

Latina 0-1 Monopoli

87′ Tirelli

Potenza 2-0 AZ Picerno

45’+5 Petrungaro, 55′ Siatounis

Team Altamura 1-1 Trapani

45′ Vazquez (TR), 74′ Rosafio (TE)

CLASSIFICA

1.Salernitana 15 punti : gol fatti 8, gol subiti 3, diff. reti +5, gare giocate 5

2.Benevento 12 punti : gol fatti 9, gol subiti 3, diff. reti +6, gare giocate 5

3.Catania 10 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 5

4.Casarano 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 5

5.Monopoli 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 5

6.Crotone 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 5, diff. reti +5, gare giocate 5

7.Potenza 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 8, diff. reti +2, gare giocate 5

8.Casertana 7 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 5

9.Cosenza 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 6, diff. reti +2, gare giocate 5

10.Audace Cerignola 6 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 5

11.Giugliano 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 9, diff. reti -1, gare giocate 5

12.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 5

13.Team Altamura 5 punti : gol fatti 4, gol subiti 9, diff. reti -5, gare giocate 5

14.Foggia 5 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 5

15.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 5

16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 6, diff. reti =, gare giocate 5

17.*Trapani 3 punti : gol fatti 11, gol subiti 2, diff. reti +9, gare giocate 5

18.Sorrento 2 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 5

19.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 5

20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 11, diff. reti -9, gare giocate 5

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

