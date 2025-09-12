SERIE C: risultati del venerdì. Pari a Potenza e Foggia, vince il Monopoli

Sei squadre in campo per il turno del venerdì relativo alla 4/a giornata del girone C di Serie C. Sfuma il successo per il Foggia, fermato sul pari in casa dal Latina a pochi minuti dal 90′. Il Monopoli rialza la testa tra le mura amiche, imponendosi per 2-0 in occasione del derby pugliese con l’Audace Cerignola, costretto a giocare a lungo in nove uomini per le espulsione di Cretella e Cocorocchio. Il Crotone sciopa la ghiotta opportunità di vincere a Potenza, bravi i padroni di casa a reagire al momentaneo 1-3 riuscendo a pareggiare i conti nella ripresa. Riportiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri, riepilogando anche le prossime partite in programma e la classifica aggiornata:

RISULTATI VENERDI’ 12 SETTEMBRE

Foggia 1-1 Latina

38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)

Monopoli 2-0 Audace Cerignola

19′ Visentin (aut.), 65′ Fall

Potenza 3-3 Crotone

21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)

SABATO 13 SETTEMBRE

AZ Picerno – Casarano (17.30)

Siracusa – Benevento (17.30)

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Atalanta U23 – Team Altamura (15.00)

Cosenza – Catania (15.00)

Trapani – Casertana (17.30)

Salernitana – Sorrento (20.30)

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Cavese – Giugliano (20.30)

CLASSIFICA

1.Catania 9 punti : gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11, gare giocate 3

2.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

3.Benevento 6 punti : gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1, gare giocate 3

4.Salernitana 6 punti : gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2, gare giocate 2

5.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 3

6.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

7.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

8.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

9.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 6, gol subiti 5, diff. reti +1, gare giocate 3

10.Giugliano 4 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 3

11.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

12.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

13.Casarano 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3, gare giocate 3

14.Atalanta U23 3 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 2

15.Team Altamura 3 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 3

16.Cosenza 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1, gare giocate 3

17.Cavese 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3

18.Sorrento 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3

19.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4, gare giocate 3

20.*Trapani -1 punti : gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7, gare giocate 3

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

