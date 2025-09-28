SERIE C: risultati e classifica in attesa dei posticipi. Cosenza, Casarano e Catania a quota 12 punti

Quasi tutte le compagini del girone C di Serie C sono scese in campo quest’oggi, domenica 28 settembre, per la settima giornata di campionato. Catania, Cosenza e Casarano condividono la terza posizione alle spalle del duo di testa formato da Benevento e Salernitana, distanti quattro lunghezze. Il Monopoli spreca la ghiotta occasione di avvicinarsi sensibilmente al primo posto, cedendo tra le mura amiche l’intera posta in palio alla Cavese, che compie un bel balzo in chiave salvezza. Aspettando l’esito dei posticipi del lunedì sera AZ Picerno-Foggia e Giugliano-Sorrento, ecco di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri disputati con la classifica aggiornata.

RISULTATI

Potenza 1-0 Atalanta U23

27′ Castorani

Benevento 2-0 Trapani

10′ Manconi, 40′ Pierozzi

Casarano 2-2 Salernitana

10′ Ferrari (S), 31′ Malcore (C), 48′ Millico (C), 90’+5 Quirini (S)

Crotone 0-1 Casertana

64′ Proia

Audace Cerignola 0-0 Catania

Latina 0-0 Team Altamura

Siracusa 0-1 Cosenza

20′ Mazzocchi

Monopoli 0-2 Cavese

40′ Macchi, 47′ Sorrentino

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE

AZ Picerno – Foggia (20:30)

Giugliano – Sorrento (20:30)

CLASSIFICA

1.Benevento 16 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

2.Salernitana 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 8, diff. reti +4, gare giocate 7

3.Cosenza 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 7, diff. reti +6, gare giocate 7

4.Casarano 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 12, diff. reti +1, gare giocate 7

5.Catania 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 7

6.Casertana 11 punti : gol fatti 10, gol subiti 9, diff. reti +1, gare giocate 7

7.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 7

8.Potenza 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 10, diff. reti +2, gare giocate 7

9.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 10, diff. reti -2, gare giocate 7

10.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 7

11.Latina 8 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

12.Team Altamura 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

13.AZ Picerno 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 6

14.Foggia 6 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 6

15.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 13, diff. reti -4, gare giocate 6

16.Cavese 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 7

17.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 5, diff. reti +7, gare giocate 7

18.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 7

19.Sorrento 3 punti : gol fatti 5, gol subiti 8, diff. reti -3, gare giocate 6

20.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 13, diff. reti -9, gare giocate 7

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

