SERIE C: risultati in attesa del posticipo e classifica. Catania agganciato da Benevento e Salernitana

Venerdì, sabato e domenica squadre del girone C di Serie C in campo per la quarta giornata. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata, aspettando l’esito del derby campano Cavese-Giugliano, in programma lunedì sera. Da segnalare, in particolare, il Trapani che conquista la terza vittoria di fila piegando la resistenza della Casertana grazie alle reti di Grandolfo e Ciotti, oltre al soffertissimo successo in rimonta della Salernitana al cospetto del Sorrento. Inglese, in questo caso, permette ai granata di pareggiare i conti dopo il vantaggio iniziale di Sabbatani, poi Capomaggio fissa il 2-1 e gli ospiti falliscono un rigore nel finale con Santini. La squadra di Raffaele, lo ricordiamo, ha una partita in meno (recupererà mercoledì il match interno con l’Atalanta U23, ndr).

RISULTATI

Atalanta U23 0-0 Team Altamura

AZ Picerno 1-2 Casarano

16′ Chiricò (C), 27′ Chiricò (C), 88′ Santarcangelo (P)

Cosenza 4-1 Catania

6′ Ricciardi (CO), 51′ Florenzi (CO), 69′ Lunetta (CA), 78′ Kouan (CO), 90’+4 Langella (CO)

Foggia 1-1 Latina

38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)

Monopoli 2-0 Audace Cerignola

19′ Visentin (aut.), 65′ Fall

Potenza 3-3 Crotone

21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)

Salernitana 2-1 Sorrento

9′ Sabbatani (SO), 71′ Inglese (SA), 79′ Capomaggio (SA)

Siracusa 0-3 Benevento

46′ Salvemini, 68′ Manconi, 72′ Manconi

Trapani 2-0 Casertana

68′ Grandolfo, 72′ Ciotti

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Cavese – Giugliano (20.30)

CLASSIFICA

1.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4

2.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4

3.Salernitana 9 punti : gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3, gare giocate 3

4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4

6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

7.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

8.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

9.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

10.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4

11.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

12.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

13.Giugliano 4 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 3

14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4

15.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 3

16.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4

17.Cavese 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3

18.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4

19.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

