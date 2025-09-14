SERIE C: risultati in attesa del posticipo e classifica. Catania agganciato da Benevento e Salernitana

Venerdì, sabato e domenica squadre del girone C di Serie C in campo per la quarta giornata. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata, aspettando l’esito del derby campano Cavese-Giugliano, in programma lunedì sera. Da segnalare, in particolare, il Trapani che conquista la terza vittoria di fila piegando la resistenza della Casertana grazie alle reti di Grandolfo e Ciotti, oltre al soffertissimo successo in rimonta della Salernitana al cospetto del Sorrento. Inglese, in questo caso, permette ai granata di pareggiare i conti dopo il vantaggio iniziale di Sabbatani, poi Capomaggio fissa il 2-1 e gli ospiti falliscono un rigore nel finale con Santini. La squadra di Raffaele, lo ricordiamo, ha una partita in meno (recupererà mercoledì il match interno con l’Atalanta U23, ndr).
RISULTATI
Atalanta U23 0-0 Team Altamura
AZ Picerno 1-2 Casarano
16′ Chiricò (C), 27′ Chiricò (C), 88′ Santarcangelo (P)
Cosenza 4-1 Catania
6′ Ricciardi (CO), 51′ Florenzi (CO), 69′ Lunetta (CA), 78′ Kouan (CO), 90’+4 Langella (CO)
Foggia 1-1 Latina
38′ D’Amico (F), 85′ Parigi (L)
Monopoli 2-0 Audace Cerignola
19′ Visentin (aut.), 65′ Fall
Potenza 3-3 Crotone
21′ Gomez (C), 29′ Zunno (C), 40′ D’Auria (P), 46′ Gomez (C), 54′ D’Auria (P), 72′ Novella (P)
Salernitana 2-1 Sorrento
9′ Sabbatani (SO), 71′ Inglese (SA), 79′ Capomaggio (SA)
Siracusa 0-3 Benevento
46′ Salvemini, 68′ Manconi, 72′ Manconi
Trapani 2-0 Casertana
68′ Grandolfo, 72′ Ciotti
LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
Cavese – Giugliano (20.30)
CLASSIFICA
1.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4
2.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4
3.Salernitana 9 punti : gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3, gare giocate 3
4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4
5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4
6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
7.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4
8.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4
9.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4
10.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4
11.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4
12.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4
13.Giugliano 4 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 3
14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4
15.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3, gare giocate 3
16.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4
17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4
17.Cavese 1 punti : gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2, gare giocate 3
18.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4
19.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***