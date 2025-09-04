giovedì, 4 Settembre 2025
SERIE C: salta la prima panchina, quella del Giugliano

Sono trascorse appena due giornate di campionato e già, nel girone C di Serie C, si assiste al primo cambio alla guida tecnica di una squadra. Trattasi del Giugliano in cui militano gli ex calciatori rossazzurri Roberto Zammarini e Dario Del Fabro. Salta la panchina dell’allenatore Gianluca Colavitto, trovando l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere. A quanto pare ci sarebbero state alcune divergenze alla base della decisione. Dovrebbe sostituirlo Mirko Cudini, ex tecnico – tra le altre – di Campobasso, Foggia e Ascoli.

