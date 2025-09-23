SERIE C: sesta giornata, le partite in programma. Esame Picerno per il Benevento, ostacolo Cerignola per la Salernitana

Mercoledì 24 settembre, squadre del girone C di Serie C di nuovo in campo per la sesta giornata. Sei partite in programma alle ore 18:30, una alle 20:30, tre alle 20:45. Salernitana che sfiderà in casa l’Audace Cerignola, esame AZ Picerno per il Benevento in terra lucana. Monopoli e Casarano cercano continuità rispettivamente tra le mura amiche contro il Team Altamura e, in trasferta, con il Sorrento, reduce dal prezioso pari di Catania. Test sul campo dell’Atalanta U23 per il Crotone. Cosenza alla ricerca della seconda vittoria in campionato al cospetto del Giugliano. Siracusa a caccia di punti salvezza davanti al proprio pubblico sfidando il Potenza. Cavese-Latina è scontro diretto tra squadre che navigano attualmente nei bassifondi della classifica. Foggia che punta al ritorno al successo allo “Zaccheria”, la squadra di Delio Rossi dovrà vedersela con la Casertana. Riportiamo di seguito gli incontri da giocare e la classifica aggiornata:

LE GARE DELLA SESTA GIORNATA

Cavese – Latina (18.30)

Cosenza – Giugliano (18.30)

Foggia – Casertana (18.30)

Salernitana – Audace Cerignola (18.30)

Siracusa – Potenza (18.30)

Sorrento – Casarano (18.30)

Trapani – Catania (20.30)

Atalanta U23 – Crotone (20.45)

Monopoli – Team Altamura (20.45)

AZ Picerno – Benevento (20.45)

CLASSIFICA

1.Salernitana 15 punti : gol fatti 8, gol subiti 3, diff. reti +5, gare giocate 5

2.Benevento 12 punti : gol fatti 9, gol subiti 3, diff. reti +6, gare giocate 5

3.Catania 10 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 5

4.Casarano 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 5

5.Monopoli 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 5

6.Crotone 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 5, diff. reti +5, gare giocate 5

7.Potenza 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 8, diff. reti +2, gare giocate 5

8.Casertana 7 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 5

9.Cosenza 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 6, diff. reti +2, gare giocate 5

10.Audace Cerignola 6 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 5

11.Giugliano 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 9, diff. reti -1, gare giocate 5

12.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 5

13.Team Altamura 5 punti : gol fatti 4, gol subiti 9, diff. reti -5, gare giocate 5

14.Foggia 5 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 5

15.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 5

16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 6, diff. reti =, gare giocate 5

17.*Trapani 3 punti : gol fatti 11, gol subiti 2, diff. reti +9, gare giocate 5

18.Sorrento 2 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 5

19.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 5

20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 11, diff. reti -9, gare giocate 5

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

