martedì, 23 Settembre 2025
HomeLega ProSERIE C: sesta giornata, le partite in programma. Esame Picerno per il...
Lega ProProssimo turnoPrimo Piano

SERIE C: sesta giornata, le partite in programma. Esame Picerno per il Benevento, ostacolo Cerignola per la Salernitana

Redazione
By Redazione
0
64

Mercoledì 24 settembre, squadre del girone C di Serie C di nuovo in campo per la sesta giornata. Sei partite in programma alle ore 18:30, una alle 20:30, tre alle 20:45. Salernitana che sfiderà in casa l’Audace Cerignola, esame AZ Picerno per il Benevento in terra lucana. Monopoli e Casarano cercano continuità rispettivamente tra le mura amiche contro il Team Altamura e, in trasferta, con il Sorrento, reduce dal prezioso pari di Catania. Test sul campo dell’Atalanta U23 per il Crotone. Cosenza alla ricerca della seconda vittoria in campionato al cospetto del Giugliano. Siracusa a caccia di punti salvezza davanti al proprio pubblico sfidando il Potenza. Cavese-Latina è scontro diretto tra squadre che navigano attualmente nei bassifondi della classifica. Foggia che punta al ritorno al successo allo “Zaccheria”, la squadra di Delio Rossi dovrà vedersela con la Casertana. Riportiamo di seguito gli incontri da giocare e la classifica aggiornata:

LE GARE DELLA SESTA GIORNATA
Cavese – Latina (18.30)
Cosenza – Giugliano (18.30)
Foggia – Casertana (18.30)
Salernitana – Audace Cerignola (18.30)
Siracusa – Potenza (18.30)
Sorrento – Casarano (18.30)
Trapani – Catania (20.30)
Atalanta U23 – Crotone (20.45)
Monopoli – Team Altamura (20.45)
AZ Picerno – Benevento (20.45)

CLASSIFICA
1.Salernitana 15 punti : gol fatti 8, gol subiti 3, diff. reti +5, gare giocate 5
2.Benevento 12 punti : gol fatti 9, gol subiti 3, diff. reti +6, gare giocate 5
3.Catania 10 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 5
4.Casarano 10 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 5
5.Monopoli 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 5
6.Crotone 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 5, diff. reti +5, gare giocate 5
7.Potenza 8 punti : gol fatti 10, gol subiti 8, diff. reti +2, gare giocate 5
8.Casertana 7 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 5
9.Cosenza 6 punti : gol fatti 8, gol subiti 6, diff. reti +2, gare giocate 5
10.Audace Cerignola 6 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 5
11.Giugliano 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 9, diff. reti -1, gare giocate 5
12.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 9, diff. reti -2, gare giocate 5
13.Team Altamura 5 punti : gol fatti 4, gol subiti 9, diff. reti -5, gare giocate 5
14.Foggia 5 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 5
15.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 5
16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 6, diff. reti =, gare giocate 5
17.*Trapani 3 punti : gol fatti 11, gol subiti 2, diff. reti +9, gare giocate 5
18.Sorrento 2 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 5
19.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 5
20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 11, diff. reti -9, gare giocate 5

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: “Settimana continuativa a Misterbianco. Vogliamo tornare quelli di poco tempo fa, accorciando il ritardo in classifica”
Articolo successivo
STAMPA DI SALERNO – Il Mattino: “Salernitana, doppia libidine. Catania e Benevento «nonne del Palio»?”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

BREVE: “Il Cibalino può dare noie sul piano tendineo e muscolare. Mi aspetto più coraggio dalla squadra”

Redazione - 0
Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente pareggio interno col...

DI GREGORIO: “Catania, vincere a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”

VERSO TRAPANI-CATANIA: esame di riparazione per gli etnei. Le ipotesi di formazione

TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web