SERIE C: settima giornata, le partite in programma domenica e lunedì

Domenica 28 e lunedì 29 settembre, squadre del girone C di Serie C in campo per la settima giornata. Varie sfide interessanti. A cominciare da Benevento-Trapani, sfida che vedrà opposte due delle squadre più attrezzate del raggruppamento, con i granata che però pagano gli 8 punti di penalizzazione. Impegno tosto per la Salernitana sul campo della rivelazione Casarano. Insidia Casertana per il Crotone, Cosenza in cerca di conferme a Siracusa. Riportiamo di seguito tutte le gare in programma e la classifica aggiornata:
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Potenza – Atalanta U23 (12:30)
Benevento – Trapani (15:00)
Casarano – Salernitana (15:00)
Crotone – Casertana (15:00)
Audace Cerignola – Catania (17:30)
Latina – Team Altamura (17:30)
Siracusa – Cosenza (17:30)
Monopoli – Cavese (20:30)
LUNEDI’ 29 SETTEMBRE
AZ Picerno – Foggia (20:30)
Giugliano – Sorrento (20:30)
CLASSIFICA
1.Salernitana 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 6, diff. reti +4, gare giocate 6
2.Benevento 13 punti : gol fatti 11, gol subiti 5, diff. reti +6, gare giocate 6
3.Catania 11 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 6
4.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 6, diff. reti +6, gare giocate 6
5.Casarano 11 punti : gol fatti 11, gol subiti 10, diff. reti +1, gare giocate 6
6.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 6
7.Cosenza 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 6
8.Audace Cerignola 9 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 6
9.Casertana 8 punti : gol fatti 9, gol subiti 9, diff. reti =, gare giocate 6
10.Potenza 8 punti : gol fatti 11, gol subiti 10, diff. reti +1, gare giocate 6
11.Latina 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 6
12.AZ Picerno 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 6
13.Team Altamura 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 6
14.Foggia 6 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 6
15.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 13, diff. reti -4, gare giocate 6
16.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 3, diff. reti +9, gare giocate 6
17.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 8, diff. reti -1, gare giocate 6
18.Sorrento 3 punti : gol fatti 5, gol subiti 8, diff. reti -3, gare giocate 6
19.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 12, diff. reti -8, gare giocate 6
20.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 6
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
