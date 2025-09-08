lunedì, 8 Settembre 2025
Lega Pro

SERIE C: sorride il Foggia, accolto il ricorso contro il -3

Era stata inizialmente inflitta una sanzione per violazioni di natura amministrativa infliggendo 3 punti di penalità in classifica al Foggia. I satanelli, però, hanno motivi validi per sorridere visto che la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo presentato dalla società rossonera prosciogliendo il club e annullando la penalizzazione inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa. La nuova classifica vede i pugliesi salire a quota 3 davanti a Cosenza, Cavese, Sorrento, Siracusa e Trapani.

