SERIE C: terza giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Sabato 6 e domenica 7 settembre, squadre in campo nel girone C di Serie C per la disputa degli incontri valevoli per la terza giornata. Rinviata al 17 settembre la partita Salernitana – Atalanta U23, su richiesta del club nerazzurro per far fronte alle convocazioni di numerosi giocatori in Nazionale. Riportiamo di seguito le gare in programma e la classifica attuale:
SABATO 6 SETTEMBRE
Giugliano – Foggia (17.30)
Sorrento – Trapani (17.30)
Casarano – Benevento (20.30)
Casertana – Potenza (20.30)
Catania – Monopoli (20.30)
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Crotone – Cosenza (17.30)
Audace Cerignola – Siracusa (20.30)
Latina – AZ Picerno (20.30)
Team Altamura – Cavese (20.30)
CLASSIFICA
1.Catania 6 – Gol fatti 7, gol subiti 0, diff. reti +7
2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 2, diff. reti +2
3.Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
5.Potenza 4 – Gol fatti 3, gol subiti 2, diff. reti +1
6.Latina 3 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
7.Crotone 3 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
8.Casertana 3 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
9.Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
10.AZ Picerno 2 – Gol fatti 4, gol subiti 4, diff. reti =
11.Audace Cerignola 2 – Gol fatti 2, gol subiti 2, diff. reti =
12.Giugliano 1 – Gol fatti 4, gol subiti 5, diff. reti -1
13.Cosenza 1 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
14.Cavese 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
15.Sorrento 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
16.Casarano 1 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4
17.Siracusa 0 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.**Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
19.Team Altamura 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
20.*Trapani -4 – Gol fatti 6, gol subiti 0, diff. reti +6
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
