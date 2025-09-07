SERIE C: terza giornata in archivio, risultati e classifica. Pari Cosenza nel derby di Crotone, Siracusa ko a Cerignola

Il turno domenicale archivia la terza giornata del girone C di Serie C. Salernitana e Atalanta U23, lo ricordiamo, non sono scese in campo a seguito della richiesta di rinvio formulata dai nerazzurri e accettata dalla Lega Pro per via della convocazione di più giocatori in Nazionale. Catania unica squadra a punteggio pieno. Il Cosenza, prossimo avversario degli etnei, non va oltre il pareggio a Crotone. Riportiamo di seguito tutti i risultati con i rispettivi marcatori degli incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI | GIORNATA N.3
Audace Cerignola 3-1 Siracusa
52′ Pacciardi (S), 59′ Cuppone (C), 76′ Emmausso (C), 90’+1 Cuppone (C)
Casarano 1-0 Benevento
80′ Pierozzi aut.
Casertana 3-2 Potenza
18′ Proia (C), 43′ Felippe (P), 48′ Bentivegna (C), 50′ D’Auria (P), 58′ Proia (C)
Catania 4-0 Monopoli
23′ Ierardi, 78′ Cicerelli, 83′ Aloi, 90’+6 Lunetta
Crotone 0-0 Cosenza
Giugliano 1-0 Foggia
80′ Borello
Latina 1-2 AZ Picerno
34′ Abreu (P), 69′ Parigi (L), 86′ Santarcangelo (P)
Sorrento 1-2 Trapani
48′ Grandolfo (T), 58′ Canotto (T), 90’+2 D’Ursi (S)
Team Altamura 2-1 Cavese
42′ Simone (T), 66′ Fella (C), 90’+6 Curcio (T)
Salernitana – Atalanta U23 (rinviata al 17 settembre)
CLASSIFICA
1.Catania 9 – Gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11
2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
3.*Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Casertana 6 – Gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2
5.Audace Cerignola 5 – Gol fatti 5, gol subiti 3, diff. reti +2
6.AZ Picerno 5 – Gol fatti 6, gol subiti 5, diff. reti +1
7.Crotone 4 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
8.Potenza 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
9.Giugliano 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
10.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 7, diff. reti -3
11.Casarano 4 – Gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3
12.Latina 3 – Gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6
13.Team Altamura 3 – Gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5
14.*Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
15.Cosenza 2 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
16.Cavese 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
17.Sorrento 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.Siracusa 0 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4
19.***Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
20.**Trapani -1 – Gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7
* una partita in meno
** 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
*** 3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
