SERIE C: terza giornata in archivio, risultati e classifica. Pari Cosenza nel derby di Crotone, Siracusa ko a Cerignola

Il turno domenicale archivia la terza giornata del girone C di Serie C. Salernitana e Atalanta U23, lo ricordiamo, non sono scese in campo a seguito della richiesta di rinvio formulata dai nerazzurri e accettata dalla Lega Pro per via della convocazione di più giocatori in Nazionale. Catania unica squadra a punteggio pieno. Il Cosenza, prossimo avversario degli etnei, non va oltre il pareggio a Crotone. Riportiamo di seguito tutti i risultati con i rispettivi marcatori degli incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI | GIORNATA N.3

Audace Cerignola 3-1 Siracusa

52′ Pacciardi (S), 59′ Cuppone (C), 76′ Emmausso (C), 90’+1 Cuppone (C)

Casarano 1-0 Benevento

80′ Pierozzi aut.

Casertana 3-2 Potenza

18′ Proia (C), 43′ Felippe (P), 48′ Bentivegna (C), 50′ D’Auria (P), 58′ Proia (C)

Catania 4-0 Monopoli

23′ Ierardi, 78′ Cicerelli, 83′ Aloi, 90’+6 Lunetta

Crotone 0-0 Cosenza

Giugliano 1-0 Foggia

80′ Borello

Latina 1-2 AZ Picerno

34′ Abreu (P), 69′ Parigi (L), 86′ Santarcangelo (P)

Sorrento 1-2 Trapani

48′ Grandolfo (T), 58′ Canotto (T), 90’+2 D’Ursi (S)

Team Altamura 2-1 Cavese

42′ Simone (T), 66′ Fella (C), 90’+6 Curcio (T)

Salernitana – Atalanta U23 (rinviata al 17 settembre)

CLASSIFICA

1.Catania 9 – Gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11

2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1

3.*Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2

4.Casertana 6 – Gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2

5.Audace Cerignola 5 – Gol fatti 5, gol subiti 3, diff. reti +2

6.AZ Picerno 5 – Gol fatti 6, gol subiti 5, diff. reti +1

7.Crotone 4 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3

8.Potenza 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =

9.Giugliano 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =

10.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 7, diff. reti -3

11.Casarano 4 – Gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3

12.Latina 3 – Gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6

13.Team Altamura 3 – Gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5

14.*Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3

15.Cosenza 2 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1

16.Cavese 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2

17.Sorrento 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2

18.Siracusa 0 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4

19.***Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6

20.**Trapani -1 – Gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7

* una partita in meno

** 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

*** 3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

