SERIE C – Tesser: “Catania? Sarà una volata allo sprint. Per vincere serve una continuità altissima”

L’esperto allenatore Attilio Tesser, con un passato anche da calciatore del Catania negli anni ’80, torna ad esprimersi sulla lotta al vertice nel girone C di Serie C ai microfoni di TMW Radio:

“Sinceramente penso che sarà una volata allo sprint perché possono aggiungersene ancora un paio di squadre. In quel girone ci sono cinque o sei compagini importanti che puntano alla risalita. Il Catania è partito bene, anche dopo la battuta d’arresto a Cosenza; l’ho visto giocare e mi aveva fatto un’ottima impressione. La Salernitana forse ha fatto un po’ più fatica, ma poi è andata avanti con grinta. È una squadra forte, Faggiano l’ha preparata bene e c’è una base dello scorso anno. Non dimentichiamoci che un paio d’anni fa era in Serie A. Poi c’è il Benevento, che è lì da anni che prova a risalire, con una proprietà seria e capace e un allenatore molto stimato”.

“Il Catania ha dalla sua l’amalgama, porta avanti un progetto che dà continuità a quello dello scorso anno. C’è un progetto importante con un bravo allenatore come Toscano. Catania, Benevento e Salernitana hanno tutte le componenti per essere competitive. Secondo me, però, potranno arrivare anche Crotone e Cosenza. Questo è il girone più completo e più difficile, con cinque o sei realtà che possono ambire alla vetta. Quello che sorprende di questo girone è veramente un equilibrio verso l’alto. Chi vorrà vincere il campionato dovrà tenere una continuità altissima, perché il minimo calo di tensione può portare a risultati negativi. Il livello medio è veramente alto”.

