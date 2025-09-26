venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoSERIE C: Trapani, nessuno sconto dalla giustizia sportiva. Confermato il -8
Calcio SicilianoLega Pro

SERIE C: Trapani, nessuno sconto dalla giustizia sportiva. Confermato il -8

Redazione
By Redazione
0
131

Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso dei granata che avevano chiesto l’annullamento della penalizzazione di 8 punti inflitta per via della vicenda dei crediti d’imposta utilizzati per il pagamento delle scadenze fiscali. La speranza della società del presidente Valerio Antonini era quella di dimezzare, almeno, la penalità. Invece nessuno sconto è stato concesso. Confermato, pertanto, il -8 inflitto al Trapani Calcio dalla giustizia sportiva e classifica che resta invariata con la squadra di Salvatore Aronica che, pareggiando al cospetto del Catania, sale a quota 4 punti nel girone C di Serie C (12 sul campo, ndr).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
A MENTE FREDDA | Vincere a Trapani era alla portata ma il Catania resta in scia. Ritrovata la prestazione è caccia ai tre punti
Articolo successivo
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web