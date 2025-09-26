SERIE C: Trapani, nessuno sconto dalla giustizia sportiva. Confermato il -8

Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso dei granata che avevano chiesto l’annullamento della penalizzazione di 8 punti inflitta per via della vicenda dei crediti d’imposta utilizzati per il pagamento delle scadenze fiscali. La speranza della società del presidente Valerio Antonini era quella di dimezzare, almeno, la penalità. Invece nessuno sconto è stato concesso. Confermato, pertanto, il -8 inflitto al Trapani Calcio dalla giustizia sportiva e classifica che resta invariata con la squadra di Salvatore Aronica che, pareggiando al cospetto del Catania, sale a quota 4 punti nel girone C di Serie C (12 sul campo, ndr).

