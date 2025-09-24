SERIE C: tutti i risultati e la classifica, Catania a -4 dalla Salernitana capolista

Va in archivio la sesta giornata del girone C di Serie C. Sorprendente tonfo casalingo della Salernitana al cospetto dell’Audace Cerignola. Benevento e Catania rosicchiano un punto ai granata. Monopoli fermato sul pari dal Team Altamura. Colpi esterni di Latina e Crotone a Cava de’ Tirreni e sul campo dell’Atalanta U23. Il Siracusa sorprende il Potenza, andando a vincere in casa. Riportiamo di seguito tutti i risultati che hanno caratterizzato il turno di campionato con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Cavese 0-2 Latina

64′ Ercolano, 90’+2 Fasan

Cosenza 4-1 Giugliano

53′ Cannavò (C), 56′ Mazzocchi (C), 74′ Garritano rig. (C), 78′ Ricciardi (C), 86′ Njambè (G)

Foggia 1-1 Casertana

18′ Oliva (F), 70′ Leone (C)

Salernitana 2-3 Audace Cerignola

9′ Ferraris (S), 53′ Tascone (S), 70′ Emmausso (C), 89′ Emmausso rig. (C), 90’+6 Cuppone (G)

Siracusa 2-1 Potenza

58′ D’Auria (P), 67′ Alastra aut. (S), 70′ Puzone (S)

Sorrento 3-3 Casarano

8′ D’Ursi (S), 26′ Plescia (S), 46′ Chiricò (C), 58′ Cangianiello (S), 90’+4 Lulic (C), 90’+12 Chiricò rig.

Trapani 1-1 Catania

54′ Fischnaller (T), 68′ Lunetta (C)

Atalanta U23 1-2 Crotone

71′ Zunno (C), 78′ Berto (A), 86′ Gomez (C)

Monopoli 1-1 Team Altamura

51′ Tirelli (M), 54′ Ortisi (T)

AZ Picerno 2-2 Benevento

3′ Salvemini (B), 54′ Salvemini rig. (B), 61′ Granata (P), 68′ Energe (P)

CLASSIFICA

1.Salernitana 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 6, diff. reti +4, gare giocate 6

2.Benevento 13 punti : gol fatti 11, gol subiti 5, diff. reti +6, gare giocate 6

3.Catania 11 punti : gol fatti 13, gol subiti 5, diff. reti +8, gare giocate 6

4.Crotone 11 punti : gol fatti 12, gol subiti 6, diff. reti +6, gare giocate 6

5.Casarano 11 punti : gol fatti 11, gol subiti 10, diff. reti +1, gare giocate 6

6.Monopoli 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 6

7.Cosenza 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 7, diff. reti +5, gare giocate 6

8.Audace Cerignola 9 punti : gol fatti 8, gol subiti 7, diff. reti +1, gare giocate 6

9.Casertana 8 punti : gol fatti 9, gol subiti 9, diff. reti =, gare giocate 6

10.Potenza 8 punti : gol fatti 11, gol subiti 10, diff. reti +1, gare giocate 6

11.Latina 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 6

12.AZ Picerno 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 11, diff. reti -2, gare giocate 6

13.Team Altamura 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 10, diff. reti -5, gare giocate 6

14.Foggia 6 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 6

15.Giugliano 5 punti : gol fatti 9, gol subiti 13, diff. reti -4, gare giocate 6

16.*Trapani 4 punti : gol fatti 12, gol subiti 3, diff. reti +9, gare giocate 6

17.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 7, gol subiti 8, diff. reti -1, gare giocate 6

18.Sorrento 3 punti : gol fatti 5, gol subiti 8, diff. reti -3, gare giocate 6

19.Siracusa 3 punti : gol fatti 4, gol subiti 12, diff. reti -8, gare giocate 6

20.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 10, diff. reti -7, gare giocate 6

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***