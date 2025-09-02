SETTEMBRE ROSSAZZURRO: dal Monopoli a Cerignola, cinque “battaglie” per la squadra di Toscano

Archiviato un mese intenso soprattutto in chiave mercato per il Catania, che ha anche esordito in campionato imponendosi in larga misura contro il Foggia e centrando la seconda vittoria consecutiva sull’insidioso campo di Cava de’ Tirreni, i rossazzurri si apprestano a disputare una serie d’incontri non di poco conto. La squadra di Mimmo Toscano é pronta a concentrarsi esclusivamente sul campo, inaugurando il Settembre rossazzurro contro un Monopoli sempre ostico e ben allenato, reduce da una buonissima stagione e che promette di rivelarsi avversario insidioso per tutti anche quest’anno.

Il Catania avrá il vantaggio di affrontarlo davanti al proprio pubblico, che presenterá una cornice entusiasmante e di forte impatto. Appuntamento sabato 6 Settembre, alle 20:30. Domenica 14, invece, nel pomeriggio (ore 15.00) sará la volta del Cosenza. Appuntamento esterno in questo caso, al cospetto di una delle retrocesse dalla B che ha incontrato delle difficoltá nella costruzione della rosa, ma squadra che non concederá sconti e se la giocherá con orgoglio e determinazione, dimostrando di avere le carte in tavola per dire la sua in questo campionato.

Sabato 20, alle 17.30, ritorno in casa per gli etnei che se la vedranno con il Sorrento, tipica squadra di categoria motivata a mille, provando a fare da guastafeste. Mercoledí 24, turno infrasettimanale in quel di Trapani alle 20.30, “derby dell’amicizia” sugli spalti del ‘Provinciale’ ma, sul rettangolo verde, match che si preannuncia ad alta intensitá dinanzi ad un avversario a cui non manca la qualitá e con una rosa profonda, che cerca di risalire la classifica dopo la robusta penalizzazione inflitta.

Domenica 28 si chiude alle 17.30 a Cerignola, sfidando un team che ha cambiato tanto e ridotto sensibilmente l’etá media con giocatori dinamici, validi sotto il profilo tecnico e qualitativo, una squadra solida ed organizzata che vuole stupire anche in questa stagione. Insomma, cinque battaglie sportive da affrontare con piglio autoritario, carattere, la giusta mentalitá e maturitá.

