domenica, 21 Settembre 2025
HomeCatania NewsSITUAZIONE DISCIPLINARE: mercoledì guiderà la squadra il vice Napoli. Secondo giallo per...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

SITUAZIONE DISCIPLINARE: mercoledì guiderà la squadra il vice Napoli. Secondo giallo per Cicerelli, tra gli altri

Redazione
By Redazione
0
337
foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 5 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Trapani si registrano le squalifiche dell’allenatore Mimmo Toscano e del collaboratore tecnico Ivan Moschella, espulsi nel secondo tempo di Catania-Sorrento. Mercoledì, pertanto, dirigerà le operazioni dalla panchina il vice Michele Napoli. Secondo cartellino giallo per Cicerelli e Pieraccini che raggiungono lo stesso mister Toscano e Pieraccini. Prima ammonizione per Dini.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Toscano, Moschella
DIFFIDATI:
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: –
CARTELLINI GIALLI: Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Dini (1), Casasola (1), Jimenez (1), Celli (1), Martic (1), Corbari (1)
CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Palla a Cicerelli e viremu chi succeri. C’è un pizzico di sconforto”
Articolo successivo
INFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web