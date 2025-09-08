SITUAZIONE DISCIPLINARE: nuovi ammoniti. Quaini, ancora un turno di stop

lunedì, 8 Settembre 2025
foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 3 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Cosenza non si registrano nuovi squalificati. Ancora una giornata da scontare per il difensore/centrocampista Quaini. Al momento tutti fermi a quota un cartellino giallo riportato tra le fila del Catania mister Toscano, Celli, Pieraccini, Corbari e Di Gennaro, gli ultimi due ammoniti in occasione del recente confronto casalingo con il Monopoli.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

