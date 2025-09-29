lunedì, 29 Settembre 2025
SITUAZIONE DISCIPLINARE: primo giallo per Di Tacchio, Toscano rientra dalla squalifica

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse sette giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Siracusa non si registrano assenze per squalifica. L’allenatore Mimmo Toscano ed il collaboratore tecnico Ivan Moschella, espulsi nel secondo tempo di Catania-Sorrento, hanno infatti scontato il doppio turno di stop. Per il resto si segnala l’ammonizione ricevuta a Cerignola da capitan Di Tacchio, primo cartellino giallo per lui in questo campionato.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI:
DIFFIDATI:
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: –
CARTELLINI GIALLI: Casasola (2), Corbari (2), Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Di Tacchio (1), Quaini (1), Dini (1), Jimenez (1), Celli (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

