SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Quaini dalla squalifica

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 4 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Sorrento non si registrano squalificati. Si esaurisce la squalifica del difensore/centrocampista Quaini, che ha scontato quattro turni di stop e torna, dunque, pienamente disponibile per la prossima gara col Sorrento. Secondo cartellino giallo per mister Toscano ed il difensore Di Gennaro. Prima ammonizione per Casasola, Jimenez e Cicerelli che si aggiungono a Celli, Pieraccini e Corbari, ammoniti nelle gare precedenti.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

