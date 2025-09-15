lunedì, 15 Settembre 2025
HomeCatania NewsSITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Quaini dalla squalifica
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Quaini dalla squalifica

Redazione
By Redazione
0
1
foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 4 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Sorrento non si registrano squalificati. Si esaurisce la squalifica del difensore/centrocampista Quaini, che ha scontato quattro turni di stop e torna, dunque, pienamente disponibile per la prossima gara col Sorrento. Secondo cartellino giallo per mister Toscano ed il difensore Di Gennaro. Prima ammonizione per Casasola, Jimenez e Cicerelli che si aggiungono a Celli, Pieraccini e Corbari, ammoniti nelle gare precedenti.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA CALABRESE: “Cosenza, battuta la squadra più forte del girone. Catania, potrebbe essere un incidente di percorso”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web