giovedì, 25 Settembre 2025
SITUAZIONE DISCIPLINARE: secondo giallo anche per Cicerelli e Corbari, ancora squalificati Toscano e Moschella

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 6 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con l’Audace Cerignola si registrano ancora le assenze per squalifica dell’allenatore Mimmo Toscano e del collaboratore tecnico Ivan Moschella, espulsi nel secondo tempo di Catania-Sorrento. Domenica, pertanto, dirigerà ancora le operazioni dalla panchina il vice Michele Napoli. Secondo cartellino giallo per Casasola e Corbari che raggiungono lo stesso mister Toscano, Di Gennaro e Pieraccini. Prima ammonizione per Quaini.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Toscano, Moschella
DIFFIDATI:
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: –
CARTELLINI GIALLI: Casasola (2), Corbari (2), Cicerelli (2), Di Gennaro (2), Pieraccini (2), Toscano (2), Quaini (1), Dini (1), Jimenez (1), Celli (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Toscano (1), Moschella (1)

