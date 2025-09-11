giovedì, 11 Settembre 2025
SPORT CATANESE | Meta Catania: convocazione in Nazionale per Musumeci, Pulvirenti e Turmena

foto metacatania.it

NOTA STAMPA META CATANIA C5

Siamo orgogliosi di annunciare la convocazione di tre nostri atleti nella Nazionale Italiana di futsal in vista dello spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali FIFA 2026. Carmelo Musumeci e Giovanni Pulvirenti, colonne inossidabili della maglia azzurra e autentici pilastri del nostro progetto sportivo, saranno ancora una volta protagonisti con l’Italia. A loro si aggiunge, con grande entusiasmo, la prima chiamata ufficiale in Nazionale per Luis Turmena, ulteriore riconoscimento della qualità e del lavoro svolto dal nostro club. Gli Azzurri affronteranno il Kazakistan in una doppia sfida cruciale:

18 Settembre 2025, Palazzetto dello Sport, Fasano
ITALIA – KAZAKISTAN, Ore 20:00
23 Settembre 2025, Jekpe-Jek Hall, Astana
KAZAKISTAN – ITALIA. Ore 16:30

