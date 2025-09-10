SPRINT SULLE FASCE: Casasola e Donnarumma per una squadra equilibrata

In un Catania sempre più a trazione offensiva, il lavoro degli esterni assume un’importanza cruciale. Mimmo Toscano, che conosce alla perfezione i meccanismi della Serie C, ha costruito il suo impianto tattico anche sulla qualità e sull’esperienza di Tiago Casasola e Daniele Donnarumma, due pedine che incarnano alla perfezione ciò che l’allenatore richiede sulle corsie.

A Casasola, schierato sulla fascia destra, viene chiesto di svolgere un doppio compito: innanzitutto garantire equilibrio in fase difensiva, con ripiegamenti puntuali e supporto al terzetto arretrato, e allo stesso tempo spingere quando gli spazi lo permettono. La sua capacità di leggere le situazioni lo rende prezioso nelle transizioni: spesso, infatti, è lui a proporsi alto per dare ampiezza e favorire il cambio di gioco verso l’altro lato del campo.

Sulla corsia mancina, invece, Donnarumma ha un ruolo più spiccatamente offensivo. Toscano lo considera l’uomo in più nella costruzione del gioco, il punto di partenza per imbastire azioni che si sviluppano poi centralmente o si aprono verso l’altra fascia. Dinamismo, corsa e visione di gioco lo rendono un’arma letale, capace di spezzare le linee avversarie e di accompagnare con continuità l’azione d’attacco.

La sfida contro il Monopoli ha messo in evidenza proprio questa doppia anima degli esterni rossazzurri: capaci di soffrire e stringere i denti quando necessario, ma pronti a sfruttare le praterie lasciate dagli avversari nella ripresa per attaccare la profondità. Tanto del gioco si sviluppa sulle corsie, ed è fondamentale avere interpreti così esperti e perfettamente allineati ai dettami del tecnico.

Il Catania può inoltre contare su alternative di livello, a conferma di una rosa profonda e completa. Raimo, reduce da una crescita esponenziale nella scorsa stagione, rappresenta un’opzione affidabile e pronta all’uso. E poi c’è Gabriel Lunetta, ormai consacrato come jolly preziosissimo, capace di garantire energia e incisività in qualsiasi momento della partita.

La stagione è appena iniziata, ma il segnale è chiaro: sulle fasce il Catania ha certezze solide e armi decisive. Casasola e Donnarumma sono interpreti ideali del calcio di Toscano, e la loro presenza – unita alle alternative – rappresenta un patrimonio tecnico e tattico che potrà fare la differenza lungo il cammino verso l’obiettivo più ambizioso.

