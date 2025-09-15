STAMPA CALABRESE: “Cosenza, battuta la squadra più forte del girone. Catania, potrebbe essere un incidente di percorso”

Vediamo come la stampa calabrese commenta la vittoriosa prestazione del Cosenza contro il Catania in campionato. LaC News24 sottolinea di avere centrato i rossoblu “la prima vittoria della stagione contro probabilmente la formazione più forte del campionato. Al “Marulla” i Lupi della Sila segnano quattro gol al Catania che fino ad oggi non aveva subito reti nelle tre gare disputate. Prova di forza della squadra di Buscè che nel primo tempo ha messo in chiaro le cose, giocando bene e soprattutto con grande determinazione. Il Catania ha sofferto il gioco in verticale e la capacità di Mazzocchi di fare reparto da solo”.

Cosenza Channel riporta quanto segue: “Catania abbattuto. E alla vigilia nessuno avrebbe scommesso un euro sul risultato maturato al ‘Marulla’ di Cosenza, dove la formazione di Buscè ha sfoderato una prestazione maiuscola. Una gara intensa, giocata con grinta e determinazione. Insomma, un Cosenza che mostra i muscoli alla prima della classe, allenata da un tecnico bravo e preparato come Mimmo Toscano. Lui, calabrese doc, aveva messo in guardia i suoi alla vigilia. Conosce la categoria ed è un allenatore esperto. Le sue parole hanno un peso. Tutti i meriti sono del Cosenza. Non ci si illuda però dopo il quattro a uno. Il Catania ha una rosa per vincere il girone C. Quella di Buscè è in fase di costruzione, ma i segnali di crescita ci sono stati anche stavolta, dopo il buon pari nel derby contro il Crotone”. Si sottolinea che “il 4-3-3 o 4-3-2-1 dà equilibrio e incisività” e, al cospetto del Catania, il Cosenza ha dimostrato di essere squadra, “il Catania no. Ma potrebbe trattarsi di un incidente di percorso”.

La Gazzetta del Sud scrive: “Poker del Cosenza sulle ambizioni del Catania. I rossoblù sorprendono gli etnei e conquistano tre punti di prestigio in un “Marulla” aperto ancora solo a pochi intimi. I silani sbloccano il match con Ricciardi prima dell’intervallo. Raddoppiano dopo l’intervallo con Florenzi. Il Catania rientra in partita al 24’ con Lunetta ma la paura dura poco per i rossoblù perché Kouan segna il tris nel remake del coast to coast di nove mesi fa con il Catanzaro. Questa volta cambiano la porta e il risultato. Nel recupero, Langella rende apoteosico il pomeriggio silano”. Ancora: “Un calcio alla crisi. Un Cosenza famelico ha strapazzato il Catania e conquistato la prima vittoria del campionato. Un successo che dà fiducia. Il cammino di Buscè passerà attraverso la continuità di alcuni singoli. La rosa è limitata ma l’undici è competitivo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***