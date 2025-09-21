STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Sorrento, punto importante ma anche occasione persa a Catania”

Un punto importante, ma anche un’occasione persa”. E’ quanto riporta il quotidiano Il Mattino, con riferimento al pareggio riportato sabato a Catania. “Il Sorrento torna dalla trasferta di Catania con uno 0-0 che sa di risultato positivo per la classifica e per il morale, ma lascia qualche rimpianto per il rigore fallito da D’Ursi nel finale di primo tempo, che avrebbe potuto indirizzare la partita”, si legge. Viene anche sottolineato come per i costieri si sia trattato del “secondo rigore fallito consecutivo, una statistica che pesa soprattutto in una partita così equilibrata”.

A proposito della gara, si rileva che il Catania ha provato ad alzare il baricentro ed a spingere di più nel corso della ripresa. In conclusione: “Il punto ottenuto al “Massimino” è certamente un risultato di valore, ma la sensazione è che con un pizzico di cinismo in più il Sorrento avrebbe potuto portare a casa l’intera posta. Conte nel dopopartita ha comunque sottolineato la solidità della prestazione, soprattutto dal punto di vista difensivo, e guarda con fiducia al prossimo impegno casalingo”.

