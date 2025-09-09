martedì, 9 Settembre 2025
STAMPA COSENTINA: "Cosenza, quale modulo per Buscè contro il Catania?"

Redazione
By Redazione
0
204
foto Corriere della Calabria

Come riportato dai colleghi di Cosenza Channel, in vista del confronto col Catania l’allenatore rossoblu Antonio Buscè valuta il modulo da adottare contro i rossazzurri. “Dopo il 4-2-3-1 o 4-3-3 che dir si voglia, visto contro il Crotone, ora c’è da capire che cosa farà il Cosenza nella prossima partita. Presentarsi con il nuovo modulo è stata certamente una mossa a sorpresa di Buscè. Anche perché nella passata stagione, sia lui a Rimini, che il Cosenza in Serie B, non avevano praticamente mai giocato con i 4 difensori”, si legge.

“Se a Rimini Buscè ha giocato per tutta la stagione con il 3-5-2, in carriera ha praticamente sempre giocato a 4 in difesa. Sia con le giovanili dell’Empoli, che poi anche con la Vibonese, alla sua prima esperienza da tecnico dei “grandi”. Anche a Rimini durante le prime gare, Buscè ha iniziato con il 4-3-3, per poi virare definitivamente al 3-5-2 già a settembre. C’è curiosità per capire come si schiererà il Cosenza domenica contro il Catania. Di certo ora i lupi hanno un’arma in più, visto che hanno dimostrato la capacità di poter giocare con due moduli diversi”. Più soluzioni tattiche, dunque, per il Cosenza e Catania che dovrà leggere attentamente le mosse di Buscè in vista di domenica.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

