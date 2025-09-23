martedì, 23 Settembre 2025
STAMPA DI SALERNO – Il Mattino: “Salernitana, doppia libidine. Catania e Benevento «nonne del Palio»?”

Redazione
By Redazione
0
180
foto U.S. Salernitana 1919

L’edizione di Salerno del quotidiano Il Mattino evidenzia il ruolino di marcia della Salernitana, vittoriosa cinque volte su cinque in questo avvio di stagione nel girone C di Serie C:

“Nuovo giro, nuova corsa: al termine del quinto round del campionato-bolgia, la Salernitana conserva tre punti di vantaggio sul Benevento e allunga a +5 sul Catania. Libidine, doppia libidine. Non ditelo agli altri – i cavalli di rincorsa – che se continuano così, potrebbero diventare le «nonne del Palio», cioè le contrade che non vincono da più tempo. Finché dura, finché servirà a nutrire il cervello e soprattutto a restare umili, fa gioco la metafora ippica usata dal ds Faggiano dopo la vittoria sull’Atalanta Under 23: bisogna sempre sentire sul collo il fiato del cavallo che insegue, pure se è scosso. Pare cucito addosso alla squadra di Raffaele, questo Palio granata”, si legge. Sottolineando come la Salernitana, nella recente trasferta di Giugliano, abbia vinto “di corto muso, come un cavallo di razza” e che Raffaele, allenatore granata, “non è affatto sazio. Anzi, vuole ingranare la sesta marcia proprio contro il suo Cerignola.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

