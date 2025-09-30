STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Ora uno snodo di partite che deciderà il percorso reale del Catania”

Riportiamo una serie di riflessioni – ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’ – del giornalista de ‘La Sicilia’ e ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Finocchiaro:

“Adesso c’è uno snodo di partite che probabilmente deciderà il percorso reale del Catania, perchè dopo Siracusa e Giugliano le partite in casa con Benevento e Salernitana non daranno più alibi, scampo, tempo. Quattro punti di distacco dalla vetta dopo sette turni si possono recuperare in qualsiasi momento ma ora il Catania ha problemi in fase realizzativa. A Cerignola non si possono perdere palloni in fase d’impostazione e prestare il fianco agli avversari che hanno campo libero in porta. Se non ci fosse stato Dini in questa squadra, il Catania oggi avrebbe quantomeno un punto in meno (tolto quello col Sorrento) e domenica avrebbe perso 3-4 a zero”.

“Napoli ha sottolineato il fatto di avere sostenuto due trasferte massacranti in pochi giorni giocando su terreni in erba sintetica. E’ vero che anche le altre squadre hanno avuto disagi con il turno infrasettimanale, ma in più il Catania ha riscontrato il disagio di andare a Trapani che non è proprio qua dietro, poi tornare in sede e ripartire per Cerignola. Un professionista queste cose le affronta, ma se le sommi un minimo di stanchezza in più è dettata anche da questo fattore”.

“Infortuni muscolari? Avendo seguito il ritiro a Norcia, non ricordo in Umbria infortuni di natura muscolare. Mi chiedo quanto incidano gli allenamenti al ‘Cibalino’ sulla totalità degli infortuni, lasciando perdere l’ultima settimana che ha visto il Catania lavorare sul sintetico di Misterbianco. Caturano? Ribadisco che non è il salvatore della patria. Ha dei precedenti importantissimi, ma se ci affidiamo solo ad un giocatore non va bene”.

