STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Zarbano, ruolo apicale. Caturano, giusto aspettare il recupero totale”

Riportiamo una serie di riflessioni – ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’ – del giornalista de ‘La Sicilia’ e ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Finocchiaro sulla conferenza stampa tenutasi giovedì:

“I risultati chiaramente dominano su tutto, intanto viene fuori una struttura societaria che, come ha spiegato Zarbano, non accentra su Grella responsabilità e critiche, adesso suddivise in parti uguali. E’ giusto che in società ci sia un direttore generale, un amministratore delegato e un direttore sportivo. Per quello che ho visto in sede di ritiro, movimenti di calciomercato e societari, la partenza degli esuberi, un risultato c’è stato. Una programmazione che ha portato i dirigenti a convergere su un’unica linea. Alcuni giocatori sono andati via con incentivo all’esodo, però hai tolto delle spese inutili, risparmiando due milioni di euro sugli esuberi e già questa è una piccola carezza che ha un suo peso. Se è vero che i risultati sono anche figli della programmazione societaria, l’inizio è stato incoraggiante”.

“Il ruolo di Zarbano è apicale, decisivo, perchè programma l’attività della società e tutto questo si riflette sulla linea di condotta della prima squadra. In conferenza stampa ha detto di essere anche cattivo, evidentemente quando c’è da alzare la voce lo fa. Se la linea di condotta è questa, in una piccola parte ad incidere sulle tre vittorie su tre in campo c’è stato il club. Il Catania ha speso tantissimo sul mercato e ricavato anche tanto, il bilancio è in rosso perchè in Serie C si perde sempre a livello economico, poi realizzi plusvalenze, fai degli investimenti in ottica futura – vedi Leonardi – e se avrai la fortuna di andare in serie superiori allora i costi cominceranno ad essere più bilanciati. Sono arrivate anche rassicurazioni che Pelligra ha già appianato tutto. E aggiungo che Catania, a differenza di tutte le altre piazze di C, fa registrare incassi pari a 6.3 milioni di euro tra abbonamenti, merchandising, biglietti venduti al dettaglio… roba astronomica”.

“Torre del Grifo? Ricordo una frase di un certo effetto dell’allora C.T. dell’Italia Marcello Lippi ai tempi del Catania in Serie A, quando disse che con una struttura del genere è come avere 10 punti in più in classifica. Oggi magari quel paragone non si può fare, ma sarebbe una struttura importante per il Catania che, come primo step, qualora dovesse prenderne possesso sistemerebbe i campi e quelle aree – ad esempio spogliatoio e sala medica – funzionali alle esigenze della prima squadra. Ci vorranno poi dei tempi importanti per rendere il terreno in erba sintetica calpestabile per la prima squadra. Anche sui campi in erba naturale non devi sistemarli in fretta e furia, ma in modo ottimale per consentire la regolarità degli allenamenti durante la stagione”.

“Caturano non ancora recuperato al 100%? Io lo definisco un animale da palcoscenico, negli ultimi anni è andato sempre in doppia cifra. Il suo recupero dall’infortunio dovrà essere gestito in maniera definitiva, senza fretta. La rosa è talmente completa che ci si può permettere di aspettare il recupero totale di Caturano, come evidenziato dal diesse Pastore in sala stampa. Questa credo sia la risposta migliore vista l’emergenza della stagione scorsa, adesso si riparte sotto un profilo diverso”.

