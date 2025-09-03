mercoledì, 3 Settembre 2025
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania squadra che deve crescere, sa compattarsi e soffrire”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro la Cavese ed in vista del prosieguo della stagione:

“Il Catania deve sicuramente crescere, non avendo ancora tutti gli effettivi a disposizione. A Cava mi è piaciuto soprattutto Forte nel secondo tempo perchè ha avuto una crescita rispetto alla prima parte di gara, si è posizionato bene in area di rigore ed ha in qualche modo catalizzato il gioco d’attacco della sua squadra, come dire «sono io il punto di riferimento in avanti, cercatemi, cerco di fare a sportellate e in qualche modo risolvo la questione». Jimenez bene solo a tratti, alcuni lampi, ma è molto lontano dal giocatore che abbiamo conosciuto in alcuni momenti della passata stagione. Cicerelli è l’uomo del sacrificio, il calciatore che trovi un pò in tutte le zone del campo, ma forse stavolta è apparso un pò sottotono, fermo restando che il rigore sbagliato ci può stare. Dini ha effettuato un gran bell’intervento. Ho visto tanto impegno da parte del Catania ma che nel finale ha sofferto un pò troppo per quella che era la caratura di un avversario non così forte. I tre punti portati a casa significano però che la squadra sa compattarsi e soffrire, riesce ad assorbire le difficoltà, in questo caso ha vinto la tipica partita ‘sporca’, vincere 1-0 è un risultato comunque importante in Serie C”.

