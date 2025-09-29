STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania squadra umorale. Da rivedere il modo di stare in campo”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro l’Audace Cerignola:

“Questa squadra non ha continuità. Utilizzo un termine improprio, il Catania è una squadra umorale, nel senso che cambia atteggiamento da domenica a mercoledì, poi la domenica successiva. Nell’arco della settimana abbiamo visto diversi modi di stare in campo. Squadra timorosa a Cosenza subendo tanto l’avversario, aggressiva a Trapani contro un avversario che comunque prima di Benevento non aveva mai perso in campionato e quindi era in palla, a Cerignola per 85 minuti è stata di nuovo timorosa, non in grado di produrre una fase offensiva e in mezzo al campo si è fatta mettere sotto. La mia idea è che il Catania soffra terribilmente le squadre che giocano con il 3-5-2. Lo abbiamo visto a Cosenza, a Cerignola, anche col Monopoli quando poi ha vinto ma era andato in difficoltà. C’è da rivedere il modo di stare in campo di questa squadra“.

“Il Catania al ‘Monterisi’ ha cercato poco il fondo campo, accusando il problema di non avere un terminale offensivo visto l’infortunio di Forte. Chiaramente questo costituisce un vantaggio per gli avversari. Dobbiamo dire grazie a Lunetta fino a questo momento per quello che ha fatto. Lunetta fa tantissimo e anche a Cerignola è stato il giocatore più pericoloso del Catania, però non garantisce in area di rigore la presenza del classico centravanti. Aspettando la piena disponibilità di Caturano”.

