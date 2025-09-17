STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, torna con i piedi per terra. Vedere Lunetta titolare non sarebbe male”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro il Cosenza ed in vista del prosieguo del campionato:

“Il Catania purtroppo ha perso male. Tutto quello che è stato fatto viene cancellato da una bruttissima prestazione segnata anche da alcune scelte tecniche sicuramente, ad esempio Jimenez non può giocare in mediana, mi pare palese almeno contro certe squadre e in alcune situazioni. Serve gente a centrocampo che faccia diga e riproponga l’azione. Al Catania è mancato non solo questo a Cosenza, è mancato il gioco offensivo almeno per tutto il primo tempo”.

“Gli ingressi di Lunetta e Di Tacchio hanno cercato di dare una scossa ma non è bastato. Si può capire la voglia di recuperare il risultato, ma non prendere un gol in contropiede perdendo palla al limite dell’area avversaria; mentre sei in fase di attacco devi lasciare qualcuno dietro a marcare, invece Kouan ha fatto forse 50 metri palla al piede da solo, non c’era la marcatura preventiva. Mi è sembrata la squadra lenta, poco reattiva. Se un calciatore del Catania era avanti di due metri palla al piede, sistematicamente veniva rimontato dal giocatore del Cosenza. I lupi addirittura triplicavano sui calciatori del Catania. C’è da farsi un bagno d’umiltà, tornare con i piedi per terra, avendo in testa che questo è un campionato durissimo che non si vince alla prima giornata ma alla 38esima, forse ai playoff”.

“Lunetta è un giocatore che approfitta magari della stanchezza di chi ha fatto più minuti, punta l’uomo e lo supera, vede bene la porta, nell’uno contro uno quasi sempre ha la meglio, riesce a vedere se un compagno di squadra è nelle condizioni di potere puntare o meno verso la porta. Se non gioca dal 1′ sono delle valutazioni che fa l’allenatore, il quale probabilmente ha avuto ragione in questo senso. Comunque, penso che anche per una soddisfazione personale del giocatore vederlo in campo dal primo minuto non sarebbe male. L’anno scorso quando il Catania giocava senza un vero attaccante titolare, ricordo che Lunetta fece molto bene”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***