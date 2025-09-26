STAMPA LOCALE – Gagliano: “Forte deve ritrovare lucidità e brillantezza. Solidità in mediana con Corbari e Di Tacchio”

Le parole del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro il Trapani ed in vista del prossimo impegno stagionale in quel di Cerignola:

“Se vogliamo cercare qualcosa di negativo nella gara di Trapani è stata la mancata vena realizzativa di Forte. Gran bella partita disputata dal Catania nel primo tempo, che poteva già chiuderla. Nel quarto d’ora iniziale del secondo tempo ha invece pagato la squadra rossazzurra un approccio non giusto, con meno determinazione e concentrazione rispetto alla prima parte del match. Inoltre Aronica ha dato delle indicazioni di un certo tipo ai suoi, insistendo molto sulla corsia di sinistra del Catania dove Celli in fase difensiva era calato e lì sì è consumato il momentaneo vantaggio del Trapani”.

“La sfida di Trapani sarebbe stata archiviata già nel primo tempo con un attaccante in condizione, abituato a fare gol. Non è che Forte non sia abituato a segnare, ma ha perso l’abitudine a farlo. Questo sulla testa di un attaccante pesa come un macigno. Forte deve ritrovare lucidità, freschezza mentale e brillantezza. Da sottolineare, invece, come Corbari e Di Tacchio abbiano dato una certa solidità, costituendo una diga che ha impedito al Trapani di prendere possesso della mediana”.

