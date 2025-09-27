STAMPA LOCALE – Mannisi: “Catania, l’importanza di vincere a Cerignola. Toscano deve lavorare sul gruppo. Zarbano figura importante”

Concetto Mannisi, giornalista che scrive per il ‘Corriere dello Sport’, analizza la situazione in casa Catania nel corso della trasmissione ‘Preview’, su Telecolor. Ecco quanto evidenziato:

“Il Cerignola lo scorso anno era una grande squadra, molto ben allenata. Non so se riuscirà a ripetere l’exploit quest’anno. Ho seguito in qualche maniera la partita di Salerno, devo dire che fino a quando si è giocato in parità numerica il Cerignola le ha prese a mai finire, poi l’espulsione ha cambiato gli equilibri della partita e la squadra pugliese è riuscita a sopravanzare in modo rocambolesco. Vedremo anche con che gamba arriverà alla sfida il Catania. Emmausso e Cuppone credo possano rappresentare un’arma in più per superare la difesa del Catania, che non è poi così statica ma contro avversari veloci, brevilinei o esplosivi potrebbe avvertire delle difficoltà”.

“Dopo la battuta d’arresto a Cosenza e la mezza battuta d’arresto contro il Sorrento credo che debba fare necessariamente qualcosa di più se non vuole perdere troppo terreno da chi sta davanti, perchè il rischio è che Benevento e Salernitana possano allungare. Vincere a Cerignola dimostrerebbe che sei a pieno titolo nel novero delle pretendenti alla promozione“.

“Toscano deve lavorare sul gruppo. Gruppo che probabilmente è sempre stato con lui, sia nella passata stagione che quest’anno, forse con qualche piccolissimo screzio assorbito discretamente bene. Adesso che Toscano ha avuto la riconferma con il rinnovo dovrà lavorare per tenere tutti i giocatori realmente uniti”.

“Zarbano è una figura importante. L’aspetto è quello di una persona molto rigida e autoritaria, oltre che autorevole. Credo che sia nelle condizioni di potersi fare sentire all’interno e all’esterno dello spogliatoio, al di là delle cose che vengono fatte filtrare. Prendere una figura di questo genere è stato un passo importante. Vediamo come riuscirà a gestire questo momento, il primo difficile della stagione del Catania, e quale input trasmetterà all’allenatore e ai calciatori. Fatto salvo che in questo momento mi risulta chiaramente che anche Grella ci stia mettendo del suo“.

“Poco tempo fa dissi che mi sembrava folle non fare giocare Lunetta dal primo minuto. Là davanti vedrei in Caturano l’uomo capace di capitalizzare al meglio l’occasione che gli capita negli spazi stretti. Forte da questo punto di vista non mi sembra arrivato al top ma non possiamo discutere l’impegno. Sgomita, si porta il difensore dietro, crea qualche spazio per i compagni. Con Lunetta trequartista probabilmente Forte potrebbe diventare ancora più importante aprendo gli spazi per i suoi inserimenti. Cicerelli? Io lo vedo un attimo stanco ma in questo momento non rinuncerei a lui. A gara in corso, magari, lo sostituirei pensando ad un attacco a due punte con un trequartista dietro che potrebbe essere Jimenez o Stoppa”.

