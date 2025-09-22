STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, condizione atletica in regresso. Va corretta subito qualcosa nel metodo di lavoro”

Alcune riflessioni del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, dopo gli ultimi deludenti risultati del Catania maturati al cospetto di Cosenza e Sorrento:

“Partirei da una considerazione fatta più volte da mister Toscano in conferenza stampa, chiedendo alla propria squadra di avere sempre la percezione del pericolo. Adesso questo concetto riguarda proprio lo staff tecnico insieme alla squadra sulla percezione del pericolo che questa stagione possa scappare via troppo presto. I due inciampi con Cosenza e Sorrento hanno aperto già un solco importante tra il Catania ed il primo posto, obiettivo dichiarato. Cinque punti in più per la Salernitana, in mezzo il Benevento con 2, costituiscono un dato di fatto attuale a cui bisogna porre rimedio”.

“Le partite con Cosenza e Sorrento hanno evidenziato un gap atletico evidente rispetto agli avversari, dopo che il Catania fino al match col Monopoli volava letteralmente in campo. Da questo gap atletico nascono tutte le problematiche di carattere tattico, perchè non riuscendo a vincere i duelli per un deficit di condizione atletica il Catania è costretto ad inseguire e correre all’indietro, ritrovandosi nella fase di possesso a non riempire bene l’area di rigore. Che la condizione atletica è andata in regresso più il fardello degli infortunati non è un caso, va corretto immediatamente qualcosa nel metodo di lavoro e va fatto senza se e senza ma, perchè il campionato non ti aspetta”.

“Bisogna vedere anche quali carichi di lavoro distribuisci nel corso della settimana. Possibili cambiamenti tattici non possono prescindere dal recupero degli infortunati. Ad esempio a centrocampo in questo momento hai una coperta cortissima, oggi non puoi intervenire sull’assetto di centrocampo. La speranza è che gli infortunati, la maggior parte dei quali con problemi di carattere muscolare, riescano a recuperare in un tempo ragionevole e non troppo lontano. La squadra a Cosenza e contro il Sorrento ha perso tutte le sue prerogative. Il calcio di Toscano è fatto di aggressione, pressione in avanti, duelli. in queste tre caratteristiche il Catania è andato in difficoltà con il Sorrento – non contro la Salernitana -, questo è il dato più inquietante”.

“Trapani? Domenica vedendo la distinta del Trapani ad Altamura ho notato diverse assenze che non erano preannunziate alla vigilia. Giocatori importanti convocati ma che poi non erano neanche in panchina. Il Trapani sta bene, la squadra possiede alcune individualità di spicco e si presenta alla sfida con un morale migliore rispetto al Catania. In questo momento nella sommatoria delle indisponibilità forse le due squadre arrivano a questo confronto diretto con un livello quasi paritetico, dove l’incognita vera è rappresentata dalle condizioni fisiche dei calciatori che il Catania ha attualmente a disposizione”.

