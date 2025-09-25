STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, più peso specifico in avanti ma tante occasioni sprecate. Di Tacchio giocatore insostituibile. Perplessità sul gol subito”

Alcune riflessioni del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, dopo il pareggio del Catania a Trapani:

“Squadra in ripresa, dal punto di vista tattico non era lo stesso Catania visto col Sorrento. Si è deciso di dare fiducia a Lunetta dal 1′, questo ha reso Forte meno isolato rispetto ad altre prestazioni. Il Catania ha avuto più speso specifico in fase offensiva. Importante sottolineare anche la consistenza del centrocampo con un Di Tacchio rimasto in campo per tutti i 90 minuti che conferma di essere giocatore insostituibile per carisma, senso tattico e fisicità. Non a caso è il capitano del Catania”.

“C’è il rammarico per le tante occasioni buttate al vento, perchè vincendo il Catania avrebbe potuto rilanciarsi bene dopo due prestazioni opache. Il pareggio, che alla vigilia poteva essere un risultato da sottoscrivere, lascia un senso d’incompiuto ma sul piano della prestazione e della consapevolezza è stato un bel Catania a Trapani. Cicerelli da una parte, Canotto dall’altra erano gli osservati speciali ma hanno prevalso le difese sull’estro e la velocità di questi due giocatori e lì secondo me la partita poteva prendere una determinata piega, qualora uno dei due si fosse stagliato rispetto al predominio dei difensori avversari”.

“I rossazzurri avevano di fronte quella che, ad oggi, è l’unica imbattuta del campioanto e in casa non aveva ancora subito gol, rullando il Latina e bissando il successo con la Casertana. Ieri per larghi tratti della gara il Trapani è stato un pò in soggezione. La consapevolezza piena te la dà il massimo risultato ma la squadra sta cercando di superare il primo momento difficile della stagione, quando e se otterrà una vittoria convincente – ricordando che il Catania non vincente dal confronto interno con il Monopoli – allora anche l’aspetto mentale andrà ad assestarsi su un livello adeguato all’aspettativa di questa stagione”.

“A me a Trapani ha lasciato assai perplesso il modo in cui il Catania ha subito il gol. Sulla punizione di Benedetti, prima che quest’ultimo calciasse c’erano 7 giocatori del Catania schierati in area con una linea orizzontale, mi chiedo com’è stato possibile che Fischnaller li abbia beffati tutti. Errore difensivo collettivo. Questo è il punto su cui lo staff tecnico deve lavorare perchè così si rischia di vanificare buone prestazioni per errori che possono compromettere l’esito di una partita“.

